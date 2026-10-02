Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый
Клавиатура A4TECH - это надежное и стильное устройство ввода, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Она выполнена в элегантном белом цвете, который прекрасно впишется в любой современный интерьер и добавит изысканности вашему рабочему месту. Клавиатура оснащена мембранными переключателями, что обеспечивает тихий и мягкий отклик при нажатии клавиш, делая ее идеальной для длительного использования и набора текстов. Мембранный тип клавиш также гарантирует более долгий срок службы устройства при ежедневной эксплуатации. Устройство подключается к ПК через радиоканал, что обеспечивает надежное и стабильное соединение без проводов. Это избавляет от лишних кабелей на рабочем столе и обеспечивает более удобное использование, давая вам свободу передвижения в пределах радиуса действия беспроводной связи. Клавиатура A4TECH специально разработана для совместимости с различными операционными системами и подходит как для домашнего использования, так и для работы в офисе. Ее продуманная и удобная раскладка гарантирует легкость и удобство в наборе текста. Выбирая клавиатуру A4TECH, вы получаете качественный и надежный продукт от проверенного бренда, который заботится о комфорте и удовлетворенности своих пользователей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитКлавиатура Oklick 890S серый
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитКлавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 белый
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитКлавиатура + мышь A4Tech Fstyler FG1012 черный
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитКлавиатура Logitech K270 черный/белый
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/синий
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый
-
В наличииЦена 1 590 руб. 2 310 руб.398 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Bloody B120N черный
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитКлавиатура Acer OKR300 (ZL.KBDEE.014) черный
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитКлавиатура + мышь Logitech MK250 (920-013853) Black
-
В наличииЦена 1 650 руб.413 руб. в СплитКлавиатура Logitech K270 (920-003058)
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый