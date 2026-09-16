Клавиатура Defender Hawk GK-418 RU (45418)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
белый, черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
97
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
95%
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
В наличии
Код товара: 727407
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 090 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый, черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
97
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
95%
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х14х4
Вес, г.
710
Описание товара Клавиатура Defender Hawk GK-418 RU (45418)
Клавиатура проводная Defender Hawk GK-418 [45418] оснащена механическими линейными переключателями Outemu Red с силой нажатия 50 гс и расстоянием до срабатывания 2 мм. Они обеспечивают комфортный ввод при низком уровне шума. Технология Hot Swap обеспечивает простую замену переключателей. Клавиатура Defender Hawk GK-418 [45418] подключается к компьютеру по кабелю с интерфейсом USB Type-A. Разноцветная подсветка гарантирует удобное управление при разных условиях освещенности. Кнопка-регулятор позволяет управлять громкостью и подсветкой. На основании клавиатуры расположены ножки для настройки угла наклона.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:бе...
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитКлавиатура Logitech K280e черный USB
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитКлавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedi...
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитКлавиатура Acer OKR010 (ZL.KBDEE.003) черный
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FX50 серый
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитКлавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118)
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитКлавиатура A4Tech KV-300H серый/черный
-
В наличииЦена 2 410 руб.603 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитКлавиатура + мышь Oklick 300M (1488402)
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E)
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F)
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый, черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
97
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
95%
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура проводная Defender Hawk GK-418 [45418] оснащена механическими линейными переключателями Outemu Red с силой нажатия 50 гс и расстоянием до срабатывания 2 мм. Они обеспечивают комфортный ввод при низком уровне шума. Технология Hot Swap обеспечивает простую замену переключателей. Клавиатура Defender Hawk GK-418 [45418] подключается к компьютеру по кабелю с интерфейсом USB Type-A. Разноцветная подсветка гарантирует удобное управление при разных условиях освещенности. Кнопка-регулятор позволяет управлять громкостью и подсветкой. На основании клавиатуры расположены ножки для настройки угла наклона.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Клавиатура Defender Hawk GK-418 RU (45418) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Defender Hawk GK-418 RU (45418)