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Клавиатура Defender Hawk GK-418 RU (45418) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Defender Hawk GK-418 RU (45418)

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Клавиатура Defender Hawk GK-418 RU (45418) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
белый, черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
97
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
95%
  • Клавиатура Defender Hawk GK-418 RU (45418) - фото 1
  • Клавиатура Defender Hawk GK-418 RU (45418) - фото 2
  • Клавиатура Defender Hawk GK-418 RU (45418) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727407
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клавиатура Defender Hawk GK-418 RU (45418)
2 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый, черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
97
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
95%
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х14х4
Вес, г.
710

Описание товара Клавиатура Defender Hawk GK-418 RU (45418)

Клавиатура проводная Defender Hawk GK-418 [45418] оснащена механическими линейными переключателями Outemu Red с силой нажатия 50 гс и расстоянием до срабатывания 2 мм. Они обеспечивают комфортный ввод при низком уровне шума. Технология Hot Swap обеспечивает простую замену переключателей. Клавиатура Defender Hawk GK-418 [45418] подключается к компьютеру по кабелю с интерфейсом USB Type-A. Разноцветная подсветка гарантирует удобное управление при разных условиях освещенности. Кнопка-регулятор позволяет управлять громкостью и подсветкой. На основании клавиатуры расположены ножки для настройки угла наклона.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender Hawk GK-418 RU (45418)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый, черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
97
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
95%
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура проводная Defender Hawk GK-418 [45418] оснащена механическими линейными переключателями Outemu Red с силой нажатия 50 гс и расстоянием до срабатывания 2 мм. Они обеспечивают комфортный ввод при низком уровне шума. Технология Hot Swap обеспечивает простую замену переключателей. Клавиатура Defender Hawk GK-418 [45418] подключается к компьютеру по кабелю с интерфейсом USB Type-A. Разноцветная подсветка гарантирует удобное управление при разных условиях освещенности. Кнопка-регулятор позволяет управлять громкостью и подсветкой. На основании клавиатуры расположены ножки для настройки угла наклона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Defender Hawk GK-418 RU (45418) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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