Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402)
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Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402)
Представляем вашу вниманию беспроводную клавиатуру Oklick, сочетающую в себе комфорт и стиль. Эта полноразмерная клавиатура, выполненная в элегантных серых и черных тонах, идеально подходит для использования с персональными компьютерами. Клавиатура Oklick оснащена ножничной системой переключателей, обеспечивающей тихий и мягкий ход клавиш, что делает ее идеальной для длительной работы или наборов текстов. Включает в себя 110 клавиш в раскладке ANSI, обеспечивая полную функциональность для самых разнообразных задач. Для быстрого доступа к различным функциям устройства есть также клавиша Fn. Беспроводное подключение клавиатуры предусматривает радиус действия до 10 метров, позволяя устанавливать удобную рабочую станцию в любом уголке комнаты. Работа клавиатуры поддерживается благодаря стандартной батарейке типа AA, обеспечивающей долгосрочное использование без постоянной замены. Эта клавиатура от бренда Oklick сочетает в себе продуманный дизайн и надежные технологии, обеспечивая непревзойденный комфорт в использовании, будь то работа или развлечения.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Достоинства:
Комментарий:
Взял к компьютеру для телевизора, настолько доволен, что поменял все, а их четыре включая дачу!!! Мягкая клавиатура, компактная, хороший отклик. За год ни одного сбоя. очень доволен, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен покупкой. Адаптер должен быть в прямой \"видимости\" у клавиатуры. Запаздывал, когда между ним и клавой была столешница. Долго искал кнопку включения клавиатуры - нашёл на торце справа :)))
Достоинства:
Комментарий:
комплект в принципе норм. клава бесшумная, мышь хорошо лежит в руке, дизайн тоже хороший. Но у мыши через год-два колесико начинает глючить. беру уже третий комплект за 5 лет
Достоинства:
Комментарий:
Отличные мышь и клава и самое главное всего один USB сразу для обоих
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, удобная клава и мышь, не занимает много места.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, клавиатура мягкая, в комплекте батарейки на мышь и на клаву
Достоинства:
Комментарий:
Товар понравился, ход кнопок у клавиатуры мягкий, мышка тяжеленькая, работает без торможения.
Достоинства:
Комментарий:
сама клавиатура и мышь отличные.но у меня в комплекте не было USB ресивера.на каком этапе он пропал непонятно.упаковки не было совсем.только коробка которая легко открывается.отправил товар обратно
Достоинства:
Комментарий:
отличная клава, купил три, диалог, Свен, и оклик. оклик лучшая.
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась, клавиатура удобная и мышь тоже. Работает без сбоев. Достаточно жёсткая, не скрипит.
Достоинства:
Комментарий:
Всё было отлично, пока не установили на комп принтер. Видимо конфликт драйверов произошёл и клавиатура отказала, а мышка работает отлично до сих пор.
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги вообще топ. Не понимаю, на что тут можно жаловаться. Клавиатура вообще замечательная, приятный такой ход клавиш, почти беззвучный. Мышь норм, с режимами чувствительности.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая клавиатура , дополнительные кнопки на раскладке F , приятный ход клавишь , мыщ тоже приятная. для рядового пользователя самое то
Достоинства:
Комментарий:
в целом хорошего качества,за приемлемую стоимость,в работе не использовалась пока,приобретена для управление Чпу станка
Достоинства:
Комментарий:
Очень Крутая!!! Спасибо, заказываю вторую, все отлично!!!!
Достоинства:
Комментарий:
На цифровой клавиатуре клавиши не прожимаются без усилия, под клавишами видны выступы от корпуса, кривая штамповка.
Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402)
Достоинства:
Комментарий:
Взял к компьютеру для телевизора, настолько доволен, что поменял все, а их четыре включая дачу!!! Мягкая клавиатура, компактная, хороший отклик. За год ни одного сбоя. очень доволен, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен покупкой. Адаптер должен быть в прямой \"видимости\" у клавиатуры. Запаздывал, когда между ним и клавой была столешница. Долго искал кнопку включения клавиатуры - нашёл на торце справа :)))
Достоинства:
Комментарий:
комплект в принципе норм. клава бесшумная, мышь хорошо лежит в руке, дизайн тоже хороший. Но у мыши через год-два колесико начинает глючить. беру уже третий комплект за 5 лет
Достоинства:
Комментарий:
Отличные мышь и клава и самое главное всего один USB сразу для обоих
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, удобная клава и мышь, не занимает много места.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, клавиатура мягкая, в комплекте батарейки на мышь и на клаву
Достоинства:
Комментарий:
Товар понравился, ход кнопок у клавиатуры мягкий, мышка тяжеленькая, работает без торможения.
Достоинства:
Комментарий:
сама клавиатура и мышь отличные.но у меня в комплекте не было USB ресивера.на каком этапе он пропал непонятно.упаковки не было совсем.только коробка которая легко открывается.отправил товар обратно
Достоинства:
Комментарий:
отличная клава, купил три, диалог, Свен, и оклик. оклик лучшая.
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась, клавиатура удобная и мышь тоже. Работает без сбоев. Достаточно жёсткая, не скрипит.
Достоинства:
Комментарий:
Всё было отлично, пока не установили на комп принтер. Видимо конфликт драйверов произошёл и клавиатура отказала, а мышка работает отлично до сих пор.
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги вообще топ. Не понимаю, на что тут можно жаловаться. Клавиатура вообще замечательная, приятный такой ход клавиш, почти беззвучный. Мышь норм, с режимами чувствительности.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая клавиатура , дополнительные кнопки на раскладке F , приятный ход клавишь , мыщ тоже приятная. для рядового пользователя самое то
Достоинства:
Комментарий:
в целом хорошего качества,за приемлемую стоимость,в работе не использовалась пока,приобретена для управление Чпу станка
Достоинства:
Комментарий:
Очень Крутая!!! Спасибо, заказываю вторую, все отлично!!!!
Достоинства:
Комментарий:
На цифровой клавиатуре клавиши не прожимаются без усилия, под клавишами видны выступы от корпуса, кривая штамповка.