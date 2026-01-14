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Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402)

16 Отзывы
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Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402) - фото 1
Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402) - фото 2
Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402) - фото 3
Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402) - фото 4
Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402) - фото 5
Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402) - фото 6
Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
110
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
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  • Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402) - фото 2
  • Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402) - фото 3
  • Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402) - фото 4
  • Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402) - фото 5
  • Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402) - фото 6
  • Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 245 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541192
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402)
2 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB-ресивер
Цвет
серый, черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
110
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, кг.
1.1

Описание товара Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402)

Представляем вашу вниманию беспроводную клавиатуру Oklick, сочетающую в себе комфорт и стиль. Эта полноразмерная клавиатура, выполненная в элегантных серых и черных тонах, идеально подходит для использования с персональными компьютерами. Клавиатура Oklick оснащена ножничной системой переключателей, обеспечивающей тихий и мягкий ход клавиш, что делает ее идеальной для длительной работы или наборов текстов. Включает в себя 110 клавиш в раскладке ANSI, обеспечивая полную функциональность для самых разнообразных задач. Для быстрого доступа к различным функциям устройства есть также клавиша Fn. Беспроводное подключение клавиатуры предусматривает радиус действия до 10 метров, позволяя устанавливать удобную рабочую станцию в любом уголке комнаты. Работа клавиатуры поддерживается благодаря стандартной батарейке типа AA, обеспечивающей долгосрочное использование без постоянной замены. Эта клавиатура от бренда Oklick сочетает в себе продуманный дизайн и надежные технологии, обеспечивая непревзойденный комфорт в использовании, будь то работа или развлечения.



Теги товара: ножничные, бесшумные

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402)

Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Взял к компьютеру для телевизора, настолько доволен, что поменял все, а их четыре включая дачу!!! Мягкая клавиатура, компактная, хороший отклик. За год ни одного сбоя. очень доволен, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Всеволод Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен покупкой. Адаптер должен быть в прямой \"видимости\" у клавиатуры. Запаздывал, когда между ним и клавой была столешница. Долго искал кнопку включения клавиатуры - нашёл на торце справа :)))
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Алексей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
комплект в принципе норм. клава бесшумная, мышь хорошо лежит в руке, дизайн тоже хороший. Но у мыши через год-два колесико начинает глючить. беру уже третий комплект за 5 лет
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные мышь и клава и самое главное всего один USB сразу для обоих
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Эдуард Р.

Достоинства:


Комментарий:
Компактная, удобная клава и мышь, не занимает много места.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2025
Руслан М.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, клавиатура мягкая, в комплекте батарейки на мышь и на клаву
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар понравился, ход кнопок у клавиатуры мягкий, мышка тяжеленькая, работает без торможения.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
сама клавиатура и мышь отличные.но у меня в комплекте не было USB ресивера.на каком этапе он пропал непонятно.упаковки не было совсем.только коробка которая легко открывается.отправил товар обратно
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Денис Ж.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клава, купил три, диалог, Свен, и оклик. оклик лучшая.
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась, клавиатура удобная и мышь тоже. Работает без сбоев. Достаточно жёсткая, не скрипит.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Марина И.

Достоинства:


Комментарий:
Всё было отлично, пока не установили на комп принтер. Видимо конфликт драйверов произошёл и клавиатура отказала, а мышка работает отлично до сих пор.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2025
Егор П.

Достоинства:


Комментарий:
За эти деньги вообще топ. Не понимаю, на что тут можно жаловаться. Клавиатура вообще замечательная, приятный такой ход клавиш, почти беззвучный. Мышь норм, с режимами чувствительности.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
хорошая клавиатура , дополнительные кнопки на раскладке F , приятный ход клавишь , мыщ тоже приятная. для рядового пользователя самое то
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
в целом хорошего качества,за приемлемую стоимость,в работе не использовалась пока,приобретена для управление Чпу станка
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень Крутая!!! Спасибо, заказываю вторую, все отлично!!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
На цифровой клавиатуре клавиши не прожимаются без усилия, под клавишами видны выступы от корпуса, кривая штамповка.



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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB-ресивер
Цвет
серый, черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
110
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашу вниманию беспроводную клавиатуру Oklick, сочетающую в себе комфорт и стиль. Эта полноразмерная клавиатура, выполненная в элегантных серых и черных тонах, идеально подходит для использования с персональными компьютерами. Клавиатура Oklick оснащена ножничной системой переключателей, обеспечивающей тихий и мягкий ход клавиш, что делает ее идеальной для длительной работы или наборов текстов. Включает в себя 110 клавиш в раскладке ANSI, обеспечивая полную функциональность для самых разнообразных задач. Для быстрого доступа к различным функциям устройства есть также клавиша Fn. Беспроводное подключение клавиатуры предусматривает радиус действия до 10 метров, позволяя устанавливать удобную рабочую станцию в любом уголке комнаты. Работа клавиатуры поддерживается благодаря стандартной батарейке типа AA, обеспечивающей долгосрочное использование без постоянной замены. Эта клавиатура от бренда Oklick сочетает в себе продуманный дизайн и надежные технологии, обеспечивая непревзойденный комфорт в использовании, будь то работа или развлечения.


Теги товара: ножничные, бесшумные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Взял к компьютеру для телевизора, настолько доволен, что поменял все, а их четыре включая дачу!!! Мягкая клавиатура, компактная, хороший отклик. За год ни одного сбоя. очень доволен, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Всеволод Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен покупкой. Адаптер должен быть в прямой \"видимости\" у клавиатуры. Запаздывал, когда между ним и клавой была столешница. Долго искал кнопку включения клавиатуры - нашёл на торце справа :)))
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Алексей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
комплект в принципе норм. клава бесшумная, мышь хорошо лежит в руке, дизайн тоже хороший. Но у мыши через год-два колесико начинает глючить. беру уже третий комплект за 5 лет
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные мышь и клава и самое главное всего один USB сразу для обоих
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Эдуард Р.

Достоинства:


Комментарий:
Компактная, удобная клава и мышь, не занимает много места.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2025
Руслан М.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, клавиатура мягкая, в комплекте батарейки на мышь и на клаву
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар понравился, ход кнопок у клавиатуры мягкий, мышка тяжеленькая, работает без торможения.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
сама клавиатура и мышь отличные.но у меня в комплекте не было USB ресивера.на каком этапе он пропал непонятно.упаковки не было совсем.только коробка которая легко открывается.отправил товар обратно
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Денис Ж.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клава, купил три, диалог, Свен, и оклик. оклик лучшая.
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась, клавиатура удобная и мышь тоже. Работает без сбоев. Достаточно жёсткая, не скрипит.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Марина И.

Достоинства:


Комментарий:
Всё было отлично, пока не установили на комп принтер. Видимо конфликт драйверов произошёл и клавиатура отказала, а мышка работает отлично до сих пор.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2025
Егор П.

Достоинства:


Комментарий:
За эти деньги вообще топ. Не понимаю, на что тут можно жаловаться. Клавиатура вообще замечательная, приятный такой ход клавиш, почти беззвучный. Мышь норм, с режимами чувствительности.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
хорошая клавиатура , дополнительные кнопки на раскладке F , приятный ход клавишь , мыщ тоже приятная. для рядового пользователя самое то
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
в целом хорошего качества,за приемлемую стоимость,в работе не использовалась пока,приобретена для управление Чпу станка
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень Крутая!!! Спасибо, заказываю вторую, все отлично!!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
На цифровой клавиатуре клавиши не прожимаются без усилия, под клавишами видны выступы от корпуса, кривая штамповка.


Клавиатура + мышь Oklick 300M (1488402) - стоимость товара 2700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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