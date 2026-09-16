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Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8230 BLACK (31340015408) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8230 BLACK (31340015408)

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Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8230 BLACK (31340015408) - фото 1
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8230 BLACK (31340015408) - фото 2
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8230 BLACK (31340015408) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
114
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8230 BLACK (31340015408) - фото 1
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8230 BLACK (31340015408) - фото 2
  • Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8230 BLACK (31340015408) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727425
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8230 BLACK (31340015408)
1 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Genius
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, USB ресивер, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество клавиш
114
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х15х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8230 BLACK (31340015408)

Клавиатура+мышь беспроводная Genius SlimStar 8230 синхронизируются с телевизором, ноутбуком, ПК через интерфейс Bluetooth и ресивер. Конструкцией черной клавиатуры предусмотрено 9 дополнительных кнопок для быстрого доступа к офисным и мультимедийным приложениям, что уменьшает количество переходов на мышь. Особенность модели заключается в низкопрофильных клавишах. Они отличаются мягким ходом и гарантируют естественное положение запястий, сокращая нагрузку на руки. Обработка числовых данных осуществляется с помощью цифрового блока. Мышью Genius SlimStar 8230 можно управлять правой и левой ладонью. Точное наведение курсора обеспечивает оптический светодиодный сенсор с разрешением 1000 dpi. Для плавного скольжения манипулятора рекомендуется воспользоваться компьютерным ковриком с шероховатой поверхностью. Аксессуары поддерживают режим одновременной работы с 3 устройствами.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8230 BLACK (31340015408)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Genius
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, USB ресивер, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество клавиш
114
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Развернуть
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь беспроводная Genius SlimStar 8230 синхронизируются с телевизором, ноутбуком, ПК через интерфейс Bluetooth и ресивер. Конструкцией черной клавиатуры предусмотрено 9 дополнительных кнопок для быстрого доступа к офисным и мультимедийным приложениям, что уменьшает количество переходов на мышь. Особенность модели заключается в низкопрофильных клавишах. Они отличаются мягким ходом и гарантируют естественное положение запястий, сокращая нагрузку на руки. Обработка числовых данных осуществляется с помощью цифрового блока. Мышью Genius SlimStar 8230 можно управлять правой и левой ладонью. Точное наведение курсора обеспечивает оптический светодиодный сенсор с разрешением 1000 dpi. Для плавного скольжения манипулятора рекомендуется воспользоваться компьютерным ковриком с шероховатой поверхностью. Аксессуары поддерживают режим одновременной работы с 3 устройствами.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8230 BLACK (31340015408) - данный товар вы можете купить по цене 1800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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