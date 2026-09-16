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Клавиатура Gembird KBW-7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Gembird KBW-7

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Клавиатура Gembird KBW-7 - фото 1
Клавиатура Gembird KBW-7 - фото 2
Клавиатура Gembird KBW-7 - фото 3
Клавиатура Gembird KBW-7 - фото 4
Клавиатура Gembird KBW-7 - фото 5
Клавиатура Gembird KBW-7 - фото 6
Клавиатура Gembird KBW-7 - фото 7
Клавиатура Gembird KBW-7 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
68
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
Outemu Blue Low Profile
Формат клавиатуры
65%
  • Клавиатура Gembird KBW-7 - фото 1
  • Клавиатура Gembird KBW-7 - фото 2
  • Клавиатура Gembird KBW-7 - фото 3
  • Клавиатура Gembird KBW-7 - фото 4
  • Клавиатура Gembird KBW-7 - фото 5
  • Клавиатура Gembird KBW-7 - фото 6
  • Клавиатура Gembird KBW-7 - фото 7
  • Клавиатура Gembird KBW-7 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736955
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Gembird KBW-7
1 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, USB-ресивер, документация, кабель USB, пуллер для кейкапов, чехол
Цвет
серый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
68
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
Outemu Blue Low Profile
Формат клавиатуры
65%
Hot Swap
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное + проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х11х3
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура Gembird KBW-7

Клавиатура беспроводная, проводная Gembird KBW-7 с эффектным низкопрофильным корпусом и яркой многоцветной подсветкой клавиш станет надежным спутником любого геймера на долгие годы. Модель с достоинством выдерживает самые насыщенные и экспрессивные сеты благодаря прочному корпусу из пластика, в который заключены 68 механических клавиш с кликающими переключателями Outemu Blue. Они гарантируют мгновенный и точный отклик на нажатие, что особенно важно для достижения сокрушительных побед при прохождении игр различных жанров.

Отзывы о товаре Клавиатура Gembird KBW-7




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, USB-ресивер, документация, кабель USB, пуллер для кейкапов, чехол
Цвет
серый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
68
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
Outemu Blue Low Profile
Формат клавиатуры
65%
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Hot Swap
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное + проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура беспроводная, проводная Gembird KBW-7 с эффектным низкопрофильным корпусом и яркой многоцветной подсветкой клавиш станет надежным спутником любого геймера на долгие годы. Модель с достоинством выдерживает самые насыщенные и экспрессивные сеты благодаря прочному корпусу из пластика, в который заключены 68 механических клавиш с кликающими переключателями Outemu Blue. Они гарантируют мгновенный и точный отклик на нажатие, что особенно важно для достижения сокрушительных побед при прохождении игр различных жанров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура Gembird KBW-7 - по цене 1900 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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