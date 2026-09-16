Клавиатура Gembird KBW-7
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
68
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
Outemu Blue Low Profile
Формат клавиатуры
65%
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб.
В наличии
Код товара: 736955
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Загружаем...
1 900 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, USB-ресивер, документация, кабель USB, пуллер для кейкапов, чехол
Цвет
серый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
68
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
Outemu Blue Low Profile
Формат клавиатуры
65%
Hot Swap
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное + проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х11х3
Вес, г.
600
Описание товара Клавиатура Gembird KBW-7
Клавиатура беспроводная, проводная Gembird KBW-7 с эффектным низкопрофильным корпусом и яркой многоцветной подсветкой клавиш станет надежным спутником любого геймера на долгие годы. Модель с достоинством выдерживает самые насыщенные и экспрессивные сеты благодаря прочному корпусу из пластика, в который заключены 68 механических клавиш с кликающими переключателями Outemu Blue. Они гарантируют мгновенный и точный отклик на нажатие, что особенно важно для достижения сокрушительных побед при прохождении игр различных жанров.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, USB-ресивер, документация, кабель USB, пуллер для кейкапов, чехол
Цвет
серый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
68
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
Outemu Blue Low Profile
Формат клавиатуры
65%
Развернуть
Hot Swap
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное + проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура беспроводная, проводная Gembird KBW-7 с эффектным низкопрофильным корпусом и яркой многоцветной подсветкой клавиш станет надежным спутником любого геймера на долгие годы. Модель с достоинством выдерживает самые насыщенные и экспрессивные сеты благодаря прочному корпусу из пластика, в который заключены 68 механических клавиш с кликающими переключателями Outemu Blue. Они гарантируют мгновенный и точный отклик на нажатие, что особенно важно для достижения сокрушительных побед при прохождении игр различных жанров.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Купить Клавиатура Gembird KBW-7 - по цене 1900 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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