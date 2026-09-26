Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 белый
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 612815
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
830
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FX50 белый
Бесшумные, низкопрофильные клавиши обеспечивают совершенно новый уровень комфорта при наборе текста. Быстрый доступ к 12 мультимедийным и интернет-функциям с помощью комбинаций клавиш FN + F1-F12. Противоскользящие накладки предотвращают перемещение или вибрацию клавиатуры во время работы. Ножничный механизм клавиш обеспечивает отзывчивый тихий ввод, и комфортное тактильное нажатие. Откалиброванная точность, точка срабатывания 1.5 мм, меньше вибрации клавиш.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Бесшумные, низкопрофильные клавиши обеспечивают совершенно новый уровень комфорта при наборе текста. Быстрый доступ к 12 мультимедийным и интернет-функциям с помощью комбинаций клавиш FN + F1-F12. Противоскользящие накладки предотвращают перемещение или вибрацию клавиатуры во время работы. Ножничный механизм клавиш обеспечивает отзывчивый тихий ввод, и комфортное тактильное нажатие. Откалиброванная точность, точка срабатывания 1.5 мм, меньше вибрации клавиш.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
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