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Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый - фото 7
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый - фото 8
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 544637
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Размеры в упаковке, см
25х14х4
Вес, г.
535

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый

Клавиатура беспроводная A4Tech Fstyler FBX51C [1624624] с компактным форм-фактором удобна для работы и учебы. Устройство подключается по Bluetooth или через USB-адаптер. Также в комплект включен USB-кабель для зарядки встроенной АКБ. Прибор A4Tech Fstyler FBX51C [1624624] со стильным серым корпусом представлен в ножничном дизайне, напоминающем плоскую клавиатуру от ноутбука. 78 низкопрофильных клавиш нажимаются плавно и бесшумно. Кроме основных клавиш вы найдете ряд Fn для управления основными функциями.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Описание
Клавиатура беспроводная A4Tech Fstyler FBX51C [1624624] с компактным форм-фактором удобна для работы и учебы. Устройство подключается по Bluetooth или через USB-адаптер. Также в комплект включен USB-кабель для зарядки встроенной АКБ. Прибор A4Tech Fstyler FBX51C [1624624] со стильным серым корпусом представлен в ножничном дизайне, напоминающем плоскую клавиатуру от ноутбука. 78 низкопрофильных клавиш нажимаются плавно и бесшумно. Кроме основных клавиш вы найдете ряд Fn для управления основными функциями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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