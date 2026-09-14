Клавиатура БЕШТАУ КЛ104РУ черный (КЛ104РУ/SG)
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727306
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, паспорт изделия, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х21х4
Вес, кг.
1
Описание товара Клавиатура БЕШТАУ КЛ104РУ черный (КЛ104РУ/SG)
Клавиатура БЕШТАУБЕШТАУ KL104PY(SG) - это простая и надежная клавиатура для повседневного использования. Благодаря своей полноразмерной раскладке, мембранному механизму и классической конструкции, она обеспечивает комфортный и бесшумный набор текста. Клавиатура БЕШТАУБЕШТАУ KL104PY(SG) ориентирована на пользователей, которым нужна надежная и удобная клавиатура для повседневной работы. Она подойдет для офисных работников, студентов, домашних пользователей и всех, кто ценит простоту и надежность.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, паспорт изделия, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Длина кабеля
1.8
Развернуть
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура БЕШТАУБЕШТАУ KL104PY(SG) - это простая и надежная клавиатура для повседневного использования. Благодаря своей полноразмерной раскладке, мембранному механизму и классической конструкции, она обеспечивает комфортный и бесшумный набор текста. Клавиатура БЕШТАУБЕШТАУ KL104PY(SG) ориентирована на пользователей, которым нужна надежная и удобная клавиатура для повседневной работы. Она подойдет для офисных работников, студентов, домашних пользователей и всех, кто ценит простоту и надежность.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Клавиатура БЕШТАУ КЛ104РУ черный (КЛ104РУ/SG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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