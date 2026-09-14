Top.Mail.Ru
Клавиатура Gembird KB-G600-1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура Gembird KB-G600-1

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура Gembird KB-G600-1 - фото 1
Клавиатура Gembird KB-G600-1 - фото 2
Клавиатура Gembird KB-G600-1 - фото 3
Клавиатура Gembird KB-G600-1 - фото 4
Клавиатура Gembird KB-G600-1 - фото 5
Клавиатура Gembird KB-G600-1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
87
Тип переключателей
тактильные
Модель переключателей
Jixian Brown
Формат клавиатуры
TKL (80%)
  • Клавиатура Gembird KB-G600-1 - фото 1
  • Клавиатура Gembird KB-G600-1 - фото 2
  • Клавиатура Gembird KB-G600-1 - фото 3
  • Клавиатура Gembird KB-G600-1 - фото 4
  • Клавиатура Gembird KB-G600-1 - фото 5
  • Клавиатура Gembird KB-G600-1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736963
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Тип переключателей
тактильные
Модель переключателей
Jixian Brown
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х16х5
Вес, кг.
1

Описание товара Клавиатура Gembird KB-G600-1

Механическая проводная Gembird KB-G600-1 оснащена переключателями Jixian Brown с тихим звуком срабатывания.

Отзывы о товаре Клавиатура Gembird KB-G600-1




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Тип переключателей
тактильные
Модель переключателей
Jixian Brown
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Развернуть
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Механическая проводная Gembird KB-G600-1 оснащена переключателями Jixian Brown с тихим звуком срабатывания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Gembird KB-G600-1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...