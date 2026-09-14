Клавиатура Gembird KB-G600-1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
87
Тип переключателей
тактильные
Модель переключателей
Jixian Brown
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736963
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Тип переключателей
тактильные
Модель переключателей
Jixian Brown
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х16х5
Вес, кг.
1
Описание товара Клавиатура Gembird KB-G600-1
Механическая проводная Gembird KB-G600-1 оснащена переключателями Jixian Brown с тихим звуком срабатывания.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169)
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Rapoo X1960 черный
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Bloody B310N черный
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитКлавиатура + мышь Genius Smart KM-8230 BLACK (31340015408)
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитКлавиатура Defender HAWK GK-418 (45421)
-
В наличииЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый
-
В наличииЦена 1 900 руб.475 руб. в СплитКлавиатура Gembird KBW-7
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитКлавиатура Defender HAWK GK-418 (45422)
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:бе...
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Тип переключателей
тактильные
Модель переключателей
Jixian Brown
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Развернуть
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Механическая проводная Gembird KB-G600-1 оснащена переключателями Jixian Brown с тихим звуком срабатывания.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Клавиатура Gembird KB-G600-1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Gembird KB-G600-1