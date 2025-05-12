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Клавиатура Logitech K280e черный USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Logitech K280e черный USB

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Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 1
Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 2
Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 3
Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 4
Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 5
Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 6
Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 7
Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 8
Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 9
Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 10
Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 11
Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 12
Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 13
Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 14
Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 15
Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
103
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 1
  • Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 2
  • Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 3
  • Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 4
  • Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 5
  • Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 6
  • Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 7
  • Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 8
  • Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 9
  • Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 10
  • Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 11
  • Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 12
  • Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 13
  • Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 14
  • Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 15
  • Клавиатура Logitech K280e черный USB - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 109066
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х9
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура Logitech K280e черный USB

Клавиатура Logitech K280e - полноразмерная проводная офисная клавиатура с тихими низкопрофильными клавишами, большим палмрестом и усиленным, защищённым от проливов корпусом для многолетней интенсивной работы. Подключается по USB-A, имеет 104 клавиши и ряд функциональных хоткеев для быстрого доступа к основным действиям.

Для каких задач клавиатура

Модель ориентирована на офисное и домашнее использование: длительный набор текста, работа с документами, почтой и веб-приложениями. Низкий уровень шума (до ~45 дБ) делает её удобной для опенспейсов и совместных рабочих пространств.

Ключевые особенности

Полноразмерная раскладка, шаг клавиш около 19 мм и ход примерно 2.2 мм обеспечивают комфортную печать, а широкий пробел и крупный Enter облегчают адаптацию. Усиленный корпус и износостойкое покрытие легенд рассчитаны примерно на 10 млн нажатий на клавишу, а устойчивые ножки позволяют работать как в плоском положении, так и с наклоном 8°.

Отзывы о товаре Клавиатура Logitech K280e черный USB

Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура понравилась. Не пожалел о покупке. Надеюсь что будет работать долго.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Иосиф В.

Достоинства:


Комментарий:
В этот раз доехала целая все отлично спасибо
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
полностью соответствует описанию,я доволен.



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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание

Клавиатура Logitech K280e - полноразмерная проводная офисная клавиатура с тихими низкопрофильными клавишами, большим палмрестом и усиленным, защищённым от проливов корпусом для многолетней интенсивной работы. Подключается по USB-A, имеет 104 клавиши и ряд функциональных хоткеев для быстрого доступа к основным действиям.

Для каких задач клавиатура

Модель ориентирована на офисное и домашнее использование: длительный набор текста, работа с документами, почтой и веб-приложениями. Низкий уровень шума (до ~45 дБ) делает её удобной для опенспейсов и совместных рабочих пространств.

Ключевые особенности

Полноразмерная раскладка, шаг клавиш около 19 мм и ход примерно 2.2 мм обеспечивают комфортную печать, а широкий пробел и крупный Enter облегчают адаптацию. Усиленный корпус и износостойкое покрытие легенд рассчитаны примерно на 10 млн нажатий на клавишу, а устойчивые ножки позволяют работать как в плоском положении, так и с наклоном 8°.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура понравилась. Не пожалел о покупке. Надеюсь что будет работать долго.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Иосиф В.

Достоинства:


Комментарий:
В этот раз доехала целая все отлично спасибо
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
полностью соответствует описанию,я доволен.


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