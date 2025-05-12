Клавиатура Logitech K280e черный USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Logitech K280e черный USB
Клавиатура Logitech K280e - полноразмерная проводная офисная клавиатура с тихими низкопрофильными клавишами, большим палмрестом и усиленным, защищённым от проливов корпусом для многолетней интенсивной работы. Подключается по USB-A, имеет 104 клавиши и ряд функциональных хоткеев для быстрого доступа к основным действиям.
Для каких задач клавиатура
Модель ориентирована на офисное и домашнее использование: длительный набор текста, работа с документами, почтой и веб-приложениями. Низкий уровень шума (до ~45 дБ) делает её удобной для опенспейсов и совместных рабочих пространств.
Ключевые особенности
Полноразмерная раскладка, шаг клавиш около 19 мм и ход примерно 2.2 мм обеспечивают комфортную печать, а широкий пробел и крупный Enter облегчают адаптацию. Усиленный корпус и износостойкое покрытие легенд рассчитаны примерно на 10 млн нажатий на клавишу, а устойчивые ножки позволяют работать как в плоском положении, так и с наклоном 8°.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Клавиатура Logitech K280e - полноразмерная проводная офисная клавиатура с тихими низкопрофильными клавишами, большим палмрестом и усиленным, защищённым от проливов корпусом для многолетней интенсивной работы. Подключается по USB-A, имеет 104 клавиши и ряд функциональных хоткеев для быстрого доступа к основным действиям.
Для каких задач клавиатура
Модель ориентирована на офисное и домашнее использование: длительный набор текста, работа с документами, почтой и веб-приложениями. Низкий уровень шума (до ~45 дБ) делает её удобной для опенспейсов и совместных рабочих пространств.
Ключевые особенности
Полноразмерная раскладка, шаг клавиш около 19 мм и ход примерно 2.2 мм обеспечивают комфортную печать, а широкий пробел и крупный Enter облегчают адаптацию. Усиленный корпус и износостойкое покрытие легенд рассчитаны примерно на 10 млн нажатий на клавишу, а устойчивые ножки позволяют работать как в плоском положении, так и с наклоном 8°.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура понравилась. Не пожалел о покупке. Надеюсь что будет работать долго.
Достоинства:
Комментарий:
В этот раз доехала целая все отлично спасибо
Достоинства:
Комментарий:
полностью соответствует описанию,я доволен.
Отзывы о товаре Клавиатура Logitech K280e черный USB
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура понравилась. Не пожалел о покупке. Надеюсь что будет работать долго.
Достоинства:
Комментарий:
В этот раз доехала целая все отлично спасибо
Достоинства:
Комментарий:
полностью соответствует описанию,я доволен.