Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура SunWind SW-K900G механическая черный
Клавиатура SunWind представляет собой идеальное сочетание стиля, функциональности и надежности, предназначенное как для геймеров, так и для обычных пользователей. Эта механическая клавиатура обладает подсветкой клавиш, что позволяет комфортно работать и играть даже в условиях низкой освещенности. Выполненная в классическом черном цвете, клавиатура имеет компактную раскладку ANSI и включает в себя 87 клавиш, что обеспечивает удобство использования и экономию пространства на рабочем столе. Проводное подключение гарантирует стабильное и быстрое реагирование, что особенно важно для геймеров в динамичных играх. С длиной кабеля 1.8 метра, SunWind предлагает свободу в расположении устройства на столе, а вес в 690 граммов делает конструкцию достаточно устойчивой и в то же время удобной для транспортировки. Эта клавиатура подходит как для стационарных ПК, так и для ноутбуков, обеспечивая универсальность использования. Клавиатура SunWind — это надежный инструмент, который подарит удовольствие от работы и игры благодаря своей высокотехнологичной механике и стильному дизайну.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
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