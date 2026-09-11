Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный
Клавиатура+мышь беспроводная A4Tech Fstyler 3000NS ? функциональный беспроводной комплект, выполненный в черном цвете. В него входит мышь с 3 основными клавишами и клавиатура со 104 кнопками. Для свободы действий устройство подключается через USB-приемник: он подсоединяется к компьютеру, обеспечивая свободу действий. При беспроводном подключении по 2.4 ГГц вы получаете свободу действий на расстоянии 10 м. Это обеспечивает простое подключение без конфликтов и задержек. От встроенной батареи мышь сможет работать до 12 месяцев. После 20 секунд бездействия мышь переходит в режим сна. Для снижения уровня помех и потерь в цепи клавиатура из комплекта A4Tech Fstyler 3000NS использует профессиональный чип. Ее корпус защищен от попадания влаги. Благодаря кнопке программирования можно настроить клавиатуру на выполнение 16 действий. Горизонтальную и вертикальную прокрутку обеспечивает 4D-колесо с прорезиненным покрытием против скольжения.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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