Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Acer OKR020 (ZL.KBDEE.004) черный
Клавиатура Acer — это надежное и стильное устройство, предназначенное для комфортной работы с персональным компьютером. Выполненная в практичном черном цвете, она станет отличным дополнением к любому рабочему месту. Данная полноразмерная клавиатура имеет 109 клавиш, включая мультимедийные, что обеспечивает удобный доступ к основным функциям и позволяет легко управлять музыкой или видео. Раскладка клавиатуры выполнена в стандарте ANSI, что подойдет для большинства пользователей. Мембранный тип клавиш обеспечивает тихий и мягкий отклик при нажатии, что делает ее идеальной для длительной работы или учебы. Благодаря беспроводному подключению вы можете забыть о кабелях и насладиться свободой перемещения в пределах 10 метров от приемника. Клавиатура питается от двух батареек типа ААА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Бренд Acer гарантирует высокое качество и надежность, делая эту клавиатуру отличным выбором для каждого, кто ищет сочетание функциональности и изящности в одном устройстве.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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