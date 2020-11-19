Клавиатура Redragon Shiva (77689)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб.
В наличии
Код товара: 351575
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 740 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
документация
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
20х12х3
Вес, кг.
1.3
Описание товара Клавиатура Redragon Shiva (77689)
Надежная игровая клавиатура в классическом дизайне с выразительной RGB подсветкой и съемной текстурной подставкой под запястья. Функция Anti-ghost, 6 программируемых макро-клавиш и кнопка записи макросов - продвинутый геймерский функционал, разумная цена, долгий срок службы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
документация
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Надежная игровая клавиатура в классическом дизайне с выразительной RGB подсветкой и съемной текстурной подставкой под запястья. Функция Anti-ghost, 6 программируемых макро-клавиш и кнопка записи макросов - продвинутый геймерский функционал, разумная цена, долгий срок службы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Стильная модная яркая!! приятная на ощупь клавиши. Не очень шумные. Подсветка БОМБА!!! Если не включать, то символы тоже хорошо видны. Есть 7 режимов подсветки. Ножки прорезинены не скользит
Недостатки:
не нашел
Комментарий:
СОВЕТУЮ К ПОКУПКе. Магазин рекомендую
Клавиатура Redragon Shiva (77689) - данный товар вы можете купить по цене 1740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Redragon Shiva (77689)
Достоинства:
Стильная модная яркая!! приятная на ощупь клавиши. Не очень шумные. Подсветка БОМБА!!! Если не включать, то символы тоже хорошо видны. Есть 7 режимов подсветки. Ножки прорезинены не скользит
Недостатки:
не нашел
Комментарий:
СОВЕТУЮ К ПОКУПКе. Магазин рекомендую