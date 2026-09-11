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Набор клавиатура+мышь A4Tech W 9300F (87743) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь A4Tech W 9300F (87743)

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Набор клавиатура+мышь A4Tech W 9300F (87743)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 498460
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
25х12х4
Вес, кг.
1.2

Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech W 9300F (87743)

Комплект (клавиатура+мышь) A4 9300F отличается высокой производительностью для максимального комфорта во время работы. Беспроводное подключение к компьютеру реализуется посредством радиосоединения, поэтому в наборе поставляются компактные usb-адаптеры. Комплект (клавиатура+мышь) A4 9300F даст вам новые возможности управления функциями системы. Полноразмерная клавиатура удобна в работе, к тому же она оснащена специальными клавишами для управления мультимедийными интерфейсами и интернет-серфинга. Оптическая мышь эргономически правильной формы предназначена для работы правой рукой. Благодаря высокой чувствительности сенсора устройство может работать на любой поверхности, к тому же вы можете настраивать параметры разрешения.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь A4Tech W 9300F (87743)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Для геймеров
нет
Описание
Комплект (клавиатура+мышь) A4 9300F отличается высокой производительностью для максимального комфорта во время работы. Беспроводное подключение к компьютеру реализуется посредством радиосоединения, поэтому в наборе поставляются компактные usb-адаптеры. Комплект (клавиатура+мышь) A4 9300F даст вам новые возможности управления функциями системы. Полноразмерная клавиатура удобна в работе, к тому же она оснащена специальными клавишами для управления мультимедийными интерфейсами и интернет-серфинга. Оптическая мышь эргономически правильной формы предназначена для работы правой рукой. Благодаря высокой чувствительности сенсора устройство может работать на любой поверхности, к тому же вы можете настраивать параметры разрешения.
Самовывоз
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Отзывы


Набор клавиатура+мышь A4Tech W 9300F (87743) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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