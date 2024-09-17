Top.Mail.Ru
Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый

7 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый - фото 1
Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый - фото 2
Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый - фото 3
Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый - фото 4
Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый - фото 5
Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый - фото 6
Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый - фото 7
Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный, серебристый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Тип переключателей
кликающие
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый - фото 1
  • Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый - фото 2
  • Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый - фото 3
  • Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый - фото 4
  • Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый - фото 5
  • Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый - фото 6
  • Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый - фото 7
  • Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491885
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный, серебристый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип переключателей
кликающие
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х5
Вес, кг.
1.69

Описание товара Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый

Клавиатура Oklick сочетает в себе стильный дизайн, высокое качество и функциональность, что делает её отличным выбором для геймеров и повседневного использования. Эта полноразмерная мембранная клавиатура имеет 104 клавиши и поддерживает раскладку ANSI, обеспечивая удобство и практичность ввода текста и управления игровым процессом. Для геймеров клавиатура Oklick предлагает целый ряд возможностей. Подсветка клавиш создаёт атмосферу, улучшает видимость в тёмное время суток и добавляет игровое настроение. Типичные для этой модели кликающие переключатели предоставляют тактильную отдачу и быстрый отклик на команды. Тип подключения клавиатуры — проводное, что гарантирует стабильность сигнала и отсутствие задержек во время игр или работы. Наличие клавиши функции (Fn) и поддержка технологии Hot Swap открывают дополнительные удобства для пользователей, позволяя быстро настраивать клавиши и менять их без специальных инструментов. Элегантный чёрный корпус с серебристыми акцентами подчеркивает изысканный внешний вид устройства, делая его стильным дополнением к любому рабочему или игровому пространству. Бренд Oklick гарантирует качество и надёжность, что подтверждается годами успешного опыта в производстве компьютерных аксессуаров. Клавиатура Oklick идеально подойдёт тем, кто ценит комфорт, функциональность и эффектный дизайн в одном устройстве.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый

Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Ксения С.

Достоинства:


Комментарий:
Классная клавиатура,брали в подарок . Металлическая , необычно выглядит,звук кнопок прикольный
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2024
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Переключатели клацают так, что дома ее использовать не возможно. Купил для работы. Набирать текст одно удовольствие.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, ребёнок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2022
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену очень даже и не плохая клавиатура. Единственный минус это то, что на день доставку задержали, а она шла в подарок ((((
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2022
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь этой клавиатурой уже 2 месяца и она работает без каких-либо помех. Все клавиши в отличном состоянии, все светятся. Звук нажимания мне очень нравится, получаю огромное удовольствие от печатанья. В общем отличная клавиатура за свою цену
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2022
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Сын доволен покупкой. Клавиши съемные, не залипают (съемник для клавиш в комплекте). Несколько режимов подсветки. Звук не раздражает. Удобная в использовании, эргономичная, не занимает много места.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2022
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо , ребенку нравится.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный, серебристый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип переключателей
кликающие
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick сочетает в себе стильный дизайн, высокое качество и функциональность, что делает её отличным выбором для геймеров и повседневного использования. Эта полноразмерная мембранная клавиатура имеет 104 клавиши и поддерживает раскладку ANSI, обеспечивая удобство и практичность ввода текста и управления игровым процессом. Для геймеров клавиатура Oklick предлагает целый ряд возможностей. Подсветка клавиш создаёт атмосферу, улучшает видимость в тёмное время суток и добавляет игровое настроение. Типичные для этой модели кликающие переключатели предоставляют тактильную отдачу и быстрый отклик на команды. Тип подключения клавиатуры — проводное, что гарантирует стабильность сигнала и отсутствие задержек во время игр или работы. Наличие клавиши функции (Fn) и поддержка технологии Hot Swap открывают дополнительные удобства для пользователей, позволяя быстро настраивать клавиши и менять их без специальных инструментов. Элегантный чёрный корпус с серебристыми акцентами подчеркивает изысканный внешний вид устройства, делая его стильным дополнением к любому рабочему или игровому пространству. Бренд Oklick гарантирует качество и надёжность, что подтверждается годами успешного опыта в производстве компьютерных аксессуаров. Клавиатура Oklick идеально подойдёт тем, кто ценит комфорт, функциональность и эффектный дизайн в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Ксения С.

Достоинства:


Комментарий:
Классная клавиатура,брали в подарок . Металлическая , необычно выглядит,звук кнопок прикольный
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2024
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Переключатели клацают так, что дома ее использовать не возможно. Купил для работы. Набирать текст одно удовольствие.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, ребёнок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2022
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену очень даже и не плохая клавиатура. Единственный минус это то, что на день доставку задержали, а она шла в подарок ((((
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2022
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь этой клавиатурой уже 2 месяца и она работает без каких-либо помех. Все клавиши в отличном состоянии, все светятся. Звук нажимания мне очень нравится, получаю огромное удовольствие от печатанья. В общем отличная клавиатура за свою цену
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2022
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Сын доволен покупкой. Клавиши съемные, не залипают (съемник для клавиш в комплекте). Несколько режимов подсветки. Звук не раздражает. Удобная в использовании, эргономичная, не занимает много места.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2022
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо , ребенку нравится.


Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...