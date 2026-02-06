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Клавиатура A4Tech Bloody B314 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Bloody B314 черный

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Клавиатура A4Tech Bloody B314 черный - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody B314 черный - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody B314 черный - фото 3
Клавиатура A4Tech Bloody B314 черный - фото 4
Клавиатура A4Tech Bloody B314 черный - фото 5
Клавиатура A4Tech Bloody B314 черный - фото 6
Клавиатура A4Tech Bloody B314 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механико-мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
113
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
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  • Клавиатура A4Tech Bloody B314 черный - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody B314 черный - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Bloody B314 черный - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody B314 черный - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Bloody B314 черный - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Bloody B314 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 66037
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механико-мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
113
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, кг.
1.24

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B314 черный

Клавиатура A4Tech Bloody B314 - проводная игровая клавиатура с гибридными (мембранно-механическими) переключателями Light Strike (LK) в основной игровой зоне, рассчитанная на быстрый отклик и высокую надёжность в шутерах и онлайн-играх. Конструкция ориентирована на пользователей, которым нужна более быстрая и чёткая клавиатура, чем офисная мембранная, но без стоимости и шума полноценной механики.

Для кого и под какие игры

Модель оптимальна для игроков в FPS, MOBA и онлайновые экшены, где важны скорость нажатия и стабильное срабатывание комбинаций. Усиленная игровая зона (WASD, стрелки и соседние клавиши) рассчитана на многократные интенсивные нажатия, что снижает риск "проседания" отклика со временем. Наличие Anti-Ghosting на ключевых игровых клавишах позволяет нажимать несколько кнопок одновременно без пропусков и ложных срабатываний в динамичных сценах.

Ключевые особенности и польза для игрока

Переключатели Light Strike дают короткий ход и минимальное время отклика по сравнению с классическими мембранными клавишами, что субъективно ускоряет реакции в игре. Частично приподнятые и текстурированные колпачки в игровой зоне обеспечивают лучшее тактильное ориентирование вслепую, помогая не промахиваться по WASD при резких манёврах. Подсветка зональна: это позволяет визуально выделить важные блоки клавиш и использовать клавиатуру в темноте без ухудшения читаемости.

Функциональность и надёжность

Клавиатура подключается по USB и не требует установки драйверов для базовой работы, а расширенные функции (макросы, профили) доступны через фирменное ПО Bloody. Программируемые клавиши позволяют записывать макросы для частых игровых действий или сложных комбинаций, что уменьшает количество ошибок и экономит время в матчах. Корпус, усиленный в области ладоней и игрового блока, рассчитан на длительную эксплуатацию, а покрытие колпачков снижает стирание легенд при ежедневном использовании.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B314 черный

Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Вторая такая клавиатура, очень крутая и удобная. Первая служит уже более 4 лет при ежедневном использовании. Очень крутой свой софт для макросов) Только жалко, что нет подсветки доп настраиваемых кнопок…
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
коробка пришла сильно мятой и местами с порванными стенками, хотя сам товар в отличном состоянии, звук приятный и не слишком громкий
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, приятная расцветка, удобное расположение клавиш
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошая клавиатура, мягкая бесшумная, рекомендую, минус, что когда играешь не переключить песню спустя пару минут, не знаю в чем причина, а так гойда
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу! Клавиатура бомба , все работает . Советую
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Ульяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура пришла в коробке! Всё целое, работает! Сын доволен! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Максим

Достоинства:


Комментарий:
не такая как оригинал нету подсветки сбоку слева цифр обидно и ещё нету на ладошке там просто красная она ,а на оригинале и там и там есть
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
василь х.

Достоинства:


Комментарий:
пока все устраивает. надеюсь на долгую работу .в общем покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая клавиатура, мне понравилась, удобная!
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Олег У.

Достоинства:


Комментарий:
мне 60 лет и поверьте у меня много разных клавиатур было но эта ЛУЧШАЯ, играю в стрелялки
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2025
Петр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла, были не большие проблемы с приложением, снес, и стало все нормально
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Sergey T.

Достоинства:


Комментарий:
всем доброго времени суток приобрёл данный девайс если не сильно придираться то так то всё нормально пойдёт время покажет насколько её хватит всем добра здоровья мирного неба с головой
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
брал на подарок племяннику...у меня такая же служит 3 год
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Милана Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, светится эффектно, мягкое нажатие, коробка на удивление целая.берите не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь! для моей руки самое то, отклик отличный и без нареканий. Полностью оправдывает свою стоимость и даже больше!
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Максим Л.

Достоинства:


Комментарий:
упаковочка целая.Все отлично.клавиатура достойная.Благодарю
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура огонь! Качественно сделана, очень удобная и тактильно приятная в работе.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
Клава супер, пришла в отличном состоянии. Все целое, нажатие очень нежное, не могу никак привыкнуть.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
нет возможности отключить подсветку, постоянно моргает в одном режиме
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Купил сыну в подарок. Коробка приехала в хорошем состоянии, клавиатура в пакете. Звезду снял за то что, долго был заказ в сборке, соответственно задержался
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Павел Т.

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший, но : нет сменных кнопок игровых на обычные , кабель резиновый не в оплётке , скудная подсветка мерцание постоянку или выключен.



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механико-мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
113
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание

Клавиатура A4Tech Bloody B314 - проводная игровая клавиатура с гибридными (мембранно-механическими) переключателями Light Strike (LK) в основной игровой зоне, рассчитанная на быстрый отклик и высокую надёжность в шутерах и онлайн-играх. Конструкция ориентирована на пользователей, которым нужна более быстрая и чёткая клавиатура, чем офисная мембранная, но без стоимости и шума полноценной механики.

Для кого и под какие игры

Модель оптимальна для игроков в FPS, MOBA и онлайновые экшены, где важны скорость нажатия и стабильное срабатывание комбинаций. Усиленная игровая зона (WASD, стрелки и соседние клавиши) рассчитана на многократные интенсивные нажатия, что снижает риск "проседания" отклика со временем. Наличие Anti-Ghosting на ключевых игровых клавишах позволяет нажимать несколько кнопок одновременно без пропусков и ложных срабатываний в динамичных сценах.

Ключевые особенности и польза для игрока

Переключатели Light Strike дают короткий ход и минимальное время отклика по сравнению с классическими мембранными клавишами, что субъективно ускоряет реакции в игре. Частично приподнятые и текстурированные колпачки в игровой зоне обеспечивают лучшее тактильное ориентирование вслепую, помогая не промахиваться по WASD при резких манёврах. Подсветка зональна: это позволяет визуально выделить важные блоки клавиш и использовать клавиатуру в темноте без ухудшения читаемости.

Функциональность и надёжность

Клавиатура подключается по USB и не требует установки драйверов для базовой работы, а расширенные функции (макросы, профили) доступны через фирменное ПО Bloody. Программируемые клавиши позволяют записывать макросы для частых игровых действий или сложных комбинаций, что уменьшает количество ошибок и экономит время в матчах. Корпус, усиленный в области ладоней и игрового блока, рассчитан на длительную эксплуатацию, а покрытие колпачков снижает стирание легенд при ежедневном использовании.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Вторая такая клавиатура, очень крутая и удобная. Первая служит уже более 4 лет при ежедневном использовании. Очень крутой свой софт для макросов) Только жалко, что нет подсветки доп настраиваемых кнопок…
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
коробка пришла сильно мятой и местами с порванными стенками, хотя сам товар в отличном состоянии, звук приятный и не слишком громкий
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, приятная расцветка, удобное расположение клавиш
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошая клавиатура, мягкая бесшумная, рекомендую, минус, что когда играешь не переключить песню спустя пару минут, не знаю в чем причина, а так гойда
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу! Клавиатура бомба , все работает . Советую
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Ульяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура пришла в коробке! Всё целое, работает! Сын доволен! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Максим

Достоинства:


Комментарий:
не такая как оригинал нету подсветки сбоку слева цифр обидно и ещё нету на ладошке там просто красная она ,а на оригинале и там и там есть
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
василь х.

Достоинства:


Комментарий:
пока все устраивает. надеюсь на долгую работу .в общем покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая клавиатура, мне понравилась, удобная!
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Олег У.

Достоинства:


Комментарий:
мне 60 лет и поверьте у меня много разных клавиатур было но эта ЛУЧШАЯ, играю в стрелялки
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2025
Петр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла, были не большие проблемы с приложением, снес, и стало все нормально
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Sergey T.

Достоинства:


Комментарий:
всем доброго времени суток приобрёл данный девайс если не сильно придираться то так то всё нормально пойдёт время покажет насколько её хватит всем добра здоровья мирного неба с головой
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
брал на подарок племяннику...у меня такая же служит 3 год
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Милана Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, светится эффектно, мягкое нажатие, коробка на удивление целая.берите не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь! для моей руки самое то, отклик отличный и без нареканий. Полностью оправдывает свою стоимость и даже больше!
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Максим Л.

Достоинства:


Комментарий:
упаковочка целая.Все отлично.клавиатура достойная.Благодарю
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура огонь! Качественно сделана, очень удобная и тактильно приятная в работе.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
Клава супер, пришла в отличном состоянии. Все целое, нажатие очень нежное, не могу никак привыкнуть.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
нет возможности отключить подсветку, постоянно моргает в одном режиме
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Купил сыну в подарок. Коробка приехала в хорошем состоянии, клавиатура в пакете. Звезду снял за то что, долго был заказ в сборке, соответственно задержался
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Павел Т.

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший, но : нет сменных кнопок игровых на обычные , кабель резиновый не в оплётке , скудная подсветка мерцание постоянку или выключен.


Клавиатура A4Tech Bloody B314 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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