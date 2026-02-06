Клавиатура A4Tech Bloody B314 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B314 черный
Клавиатура A4Tech Bloody B314 - проводная игровая клавиатура с гибридными (мембранно-механическими) переключателями Light Strike (LK) в основной игровой зоне, рассчитанная на быстрый отклик и высокую надёжность в шутерах и онлайн-играх. Конструкция ориентирована на пользователей, которым нужна более быстрая и чёткая клавиатура, чем офисная мембранная, но без стоимости и шума полноценной механики.
Для кого и под какие игры
Модель оптимальна для игроков в FPS, MOBA и онлайновые экшены, где важны скорость нажатия и стабильное срабатывание комбинаций. Усиленная игровая зона (WASD, стрелки и соседние клавиши) рассчитана на многократные интенсивные нажатия, что снижает риск "проседания" отклика со временем. Наличие Anti-Ghosting на ключевых игровых клавишах позволяет нажимать несколько кнопок одновременно без пропусков и ложных срабатываний в динамичных сценах.
Ключевые особенности и польза для игрока
Переключатели Light Strike дают короткий ход и минимальное время отклика по сравнению с классическими мембранными клавишами, что субъективно ускоряет реакции в игре. Частично приподнятые и текстурированные колпачки в игровой зоне обеспечивают лучшее тактильное ориентирование вслепую, помогая не промахиваться по WASD при резких манёврах. Подсветка зональна: это позволяет визуально выделить важные блоки клавиш и использовать клавиатуру в темноте без ухудшения читаемости.
Функциональность и надёжность
Клавиатура подключается по USB и не требует установки драйверов для базовой работы, а расширенные функции (макросы, профили) доступны через фирменное ПО Bloody. Программируемые клавиши позволяют записывать макросы для частых игровых действий или сложных комбинаций, что уменьшает количество ошибок и экономит время в матчах. Корпус, усиленный в области ладоней и игрового блока, рассчитан на длительную эксплуатацию, а покрытие колпачков снижает стирание легенд при ежедневном использовании.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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Клавиатура A4Tech Bloody B314 - проводная игровая клавиатура с гибридными (мембранно-механическими) переключателями Light Strike (LK) в основной игровой зоне, рассчитанная на быстрый отклик и высокую надёжность в шутерах и онлайн-играх. Конструкция ориентирована на пользователей, которым нужна более быстрая и чёткая клавиатура, чем офисная мембранная, но без стоимости и шума полноценной механики.
Для кого и под какие игры
Модель оптимальна для игроков в FPS, MOBA и онлайновые экшены, где важны скорость нажатия и стабильное срабатывание комбинаций. Усиленная игровая зона (WASD, стрелки и соседние клавиши) рассчитана на многократные интенсивные нажатия, что снижает риск "проседания" отклика со временем. Наличие Anti-Ghosting на ключевых игровых клавишах позволяет нажимать несколько кнопок одновременно без пропусков и ложных срабатываний в динамичных сценах.
Ключевые особенности и польза для игрока
Переключатели Light Strike дают короткий ход и минимальное время отклика по сравнению с классическими мембранными клавишами, что субъективно ускоряет реакции в игре. Частично приподнятые и текстурированные колпачки в игровой зоне обеспечивают лучшее тактильное ориентирование вслепую, помогая не промахиваться по WASD при резких манёврах. Подсветка зональна: это позволяет визуально выделить важные блоки клавиш и использовать клавиатуру в темноте без ухудшения читаемости.
Функциональность и надёжность
Клавиатура подключается по USB и не требует установки драйверов для базовой работы, а расширенные функции (макросы, профили) доступны через фирменное ПО Bloody. Программируемые клавиши позволяют записывать макросы для частых игровых действий или сложных комбинаций, что уменьшает количество ошибок и экономит время в матчах. Корпус, усиленный в области ладоней и игрового блока, рассчитан на длительную эксплуатацию, а покрытие колпачков снижает стирание легенд при ежедневном использовании.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Достоинства:
Комментарий:
Вторая такая клавиатура, очень крутая и удобная. Первая служит уже более 4 лет при ежедневном использовании. Очень крутой свой софт для макросов) Только жалко, что нет подсветки доп настраиваемых кнопок…
Достоинства:
Комментарий:
коробка пришла сильно мятой и местами с порванными стенками, хотя сам товар в отличном состоянии, звук приятный и не слишком громкий
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, приятная расцветка, удобное расположение клавиш
Достоинства:
Комментарий:
хорошая клавиатура, мягкая бесшумная, рекомендую, минус, что когда играешь не переключить песню спустя пару минут, не знаю в чем причина, а так гойда
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу! Клавиатура бомба , все работает . Советую
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура пришла в коробке! Всё целое, работает! Сын доволен! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
не такая как оригинал нету подсветки сбоку слева цифр обидно и ещё нету на ладошке там просто красная она ,а на оригинале и там и там есть
Достоинства:
Комментарий:
пока все устраивает. надеюсь на долгую работу .в общем покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая клавиатура, мне понравилась, удобная!
Достоинства:
Комментарий:
мне 60 лет и поверьте у меня много разных клавиатур было но эта ЛУЧШАЯ, играю в стрелялки
Достоинства:
Комментарий:
Пришла, были не большие проблемы с приложением, снес, и стало все нормально
Достоинства:
Комментарий:
всем доброго времени суток приобрёл данный девайс если не сильно придираться то так то всё нормально пойдёт время покажет насколько её хватит всем добра здоровья мирного неба с головой
Достоинства:
Комментарий:
брал на подарок племяннику...у меня такая же служит 3 год
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, светится эффектно, мягкое нажатие, коробка на удивление целая.берите не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь! для моей руки самое то, отклик отличный и без нареканий. Полностью оправдывает свою стоимость и даже больше!
Достоинства:
Комментарий:
упаковочка целая.Все отлично.клавиатура достойная.Благодарю
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура огонь! Качественно сделана, очень удобная и тактильно приятная в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Клава супер, пришла в отличном состоянии. Все целое, нажатие очень нежное, не могу никак привыкнуть.
Достоинства:
Комментарий:
нет возможности отключить подсветку, постоянно моргает в одном режиме
Достоинства:
Комментарий:
Купил сыну в подарок. Коробка приехала в хорошем состоянии, клавиатура в пакете. Звезду снял за то что, долго был заказ в сборке, соответственно задержался
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший, но : нет сменных кнопок игровых на обычные , кабель резиновый не в оплётке , скудная подсветка мерцание постоянку или выключен.
Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B314 черный
Достоинства:
Комментарий:
Вторая такая клавиатура, очень крутая и удобная. Первая служит уже более 4 лет при ежедневном использовании. Очень крутой свой софт для макросов) Только жалко, что нет подсветки доп настраиваемых кнопок…
Достоинства:
Комментарий:
коробка пришла сильно мятой и местами с порванными стенками, хотя сам товар в отличном состоянии, звук приятный и не слишком громкий
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, приятная расцветка, удобное расположение клавиш
Достоинства:
Комментарий:
хорошая клавиатура, мягкая бесшумная, рекомендую, минус, что когда играешь не переключить песню спустя пару минут, не знаю в чем причина, а так гойда
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу! Клавиатура бомба , все работает . Советую
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура пришла в коробке! Всё целое, работает! Сын доволен! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
не такая как оригинал нету подсветки сбоку слева цифр обидно и ещё нету на ладошке там просто красная она ,а на оригинале и там и там есть
Достоинства:
Комментарий:
пока все устраивает. надеюсь на долгую работу .в общем покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая клавиатура, мне понравилась, удобная!
Достоинства:
Комментарий:
мне 60 лет и поверьте у меня много разных клавиатур было но эта ЛУЧШАЯ, играю в стрелялки
Достоинства:
Комментарий:
Пришла, были не большие проблемы с приложением, снес, и стало все нормально
Достоинства:
Комментарий:
всем доброго времени суток приобрёл данный девайс если не сильно придираться то так то всё нормально пойдёт время покажет насколько её хватит всем добра здоровья мирного неба с головой
Достоинства:
Комментарий:
брал на подарок племяннику...у меня такая же служит 3 год
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, светится эффектно, мягкое нажатие, коробка на удивление целая.берите не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь! для моей руки самое то, отклик отличный и без нареканий. Полностью оправдывает свою стоимость и даже больше!
Достоинства:
Комментарий:
упаковочка целая.Все отлично.клавиатура достойная.Благодарю
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура огонь! Качественно сделана, очень удобная и тактильно приятная в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Клава супер, пришла в отличном состоянии. Все целое, нажатие очень нежное, не могу никак привыкнуть.
Достоинства:
Комментарий:
нет возможности отключить подсветку, постоянно моргает в одном режиме
Достоинства:
Комментарий:
Купил сыну в подарок. Коробка приехала в хорошем состоянии, клавиатура в пакете. Звезду снял за то что, долго был заказ в сборке, соответственно задержался
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший, но : нет сменных кнопок игровых на обычные , кабель резиновый не в оплётке , скудная подсветка мерцание постоянку или выключен.