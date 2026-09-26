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Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный

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Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный - фото 3
Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный - фото 4
Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный - фото 5
Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный - фото 6
Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный - фото 7
Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный - фото 8
Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный - фото 2
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  • Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612787
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, кг.
1.07

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный

Клавиатура A4TECH — отличный выбор для пользователей, ищущих надежное и функциональное устройство. Эта мембранная клавиатура, предназначенная для использования с персональными компьютерами, предлагает превосходное сочетание производительности и удобства. Она оснащена JIS-раскладкой и 104 клавишами, что обеспечивает комфортный набор текста и полноценное использование всех необходимых функций. Для геймеров важным преимуществом станет наличие подсветки клавиш, позволяющей с легкостью использовать клавиатуру в условиях низкой освещенности. Дополнительную функциональность обеспечивает клавиша Fn, которая расширяет возможности управления и настройки устройства. Клавиатура подключается к ПК через интерфейс USB Type-A и оснащена 1.8-метровым кабелем, обеспечивающим удобство использования на рабочем месте. Черный цвет придает клавиатуре стильный и профессиональный вид, подходящий для любого интерьера. При весе всего 730 грамм, она устойчива на рабочей поверхности и обеспечивает комфорт в долгих игровых или рабочих сессиях. Клавиатура A4TECH идеально сочетает в себе все необходимые качества для продуктивной работы и увлекательного игрового процесса.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH — отличный выбор для пользователей, ищущих надежное и функциональное устройство. Эта мембранная клавиатура, предназначенная для использования с персональными компьютерами, предлагает превосходное сочетание производительности и удобства. Она оснащена JIS-раскладкой и 104 клавишами, что обеспечивает комфортный набор текста и полноценное использование всех необходимых функций. Для геймеров важным преимуществом станет наличие подсветки клавиш, позволяющей с легкостью использовать клавиатуру в условиях низкой освещенности. Дополнительную функциональность обеспечивает клавиша Fn, которая расширяет возможности управления и настройки устройства. Клавиатура подключается к ПК через интерфейс USB Type-A и оснащена 1.8-метровым кабелем, обеспечивающим удобство использования на рабочем месте. Черный цвет придает клавиатуре стильный и профессиональный вид, подходящий для любого интерьера. При весе всего 730 грамм, она устойчива на рабочей поверхности и обеспечивает комфорт в долгих игровых или рабочих сессиях. Клавиатура A4TECH идеально сочетает в себе все необходимые качества для продуктивной работы и увлекательного игрового процесса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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