Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый
Клавиатура A4TECH - это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования как дома, так и в офисе. Оснащенная мембранной технологией, эта клавиатура обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, что делает её идеальной для длительной работы без усталости. Благодаря беспроводному подключению через Bluetooth, вы сможете комфортно работать на расстоянии до 10 метров от вашего ПК, что предоставляет свободу движения и организует ваше рабочее место без лишних проводов. Раскладка ANSI и наличие 103 клавиш обеспечивают удобство при наборе текста и выполнения различных задач. Клавиатура выполнена в классическом черном цвете, который будет гармонично выглядеть в любом интерьере. Наличие клавиши функции (Fn) позволяет расширить функциональные возможности клавиатуры, обеспечивая быстрый доступ к мультимедийным функциям и другим полезным сочетаниям. Формат клавиатуры — 96%, что обеспечивает компактность при сохранении всех необходимых клавиш, а вес всего 469 г делает её лёгкой и портативной. A4TECH, как всегда, радует надежностью и качеством, создавая продукты, которые отвечают всем вашим потребностям.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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