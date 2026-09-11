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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый - фото 7
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый - фото 8
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый - фото 9
Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
103
Формат клавиатуры
96%
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512615
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
комплект батареек, приемник USB, комплект сменных панелей, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
96%
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
545

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый

Клавиатура A4TECH - это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования как дома, так и в офисе. Оснащенная мембранной технологией, эта клавиатура обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, что делает её идеальной для длительной работы без усталости. Благодаря беспроводному подключению через Bluetooth, вы сможете комфортно работать на расстоянии до 10 метров от вашего ПК, что предоставляет свободу движения и организует ваше рабочее место без лишних проводов. Раскладка ANSI и наличие 103 клавиш обеспечивают удобство при наборе текста и выполнения различных задач. Клавиатура выполнена в классическом черном цвете, который будет гармонично выглядеть в любом интерьере. Наличие клавиши функции (Fn) позволяет расширить функциональные возможности клавиатуры, обеспечивая быстрый доступ к мультимедийным функциям и другим полезным сочетаниям. Формат клавиатуры — 96%, что обеспечивает компактность при сохранении всех необходимых клавиш, а вес всего 469 г делает её лёгкой и портативной. A4TECH, как всегда, радует надежностью и качеством, создавая продукты, которые отвечают всем вашим потребностям.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FBK25 черный/серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
комплект батареек, приемник USB, комплект сменных панелей, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
96%
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH - это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования как дома, так и в офисе. Оснащенная мембранной технологией, эта клавиатура обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, что делает её идеальной для длительной работы без усталости. Благодаря беспроводному подключению через Bluetooth, вы сможете комфортно работать на расстоянии до 10 метров от вашего ПК, что предоставляет свободу движения и организует ваше рабочее место без лишних проводов. Раскладка ANSI и наличие 103 клавиш обеспечивают удобство при наборе текста и выполнения различных задач. Клавиатура выполнена в классическом черном цвете, который будет гармонично выглядеть в любом интерьере. Наличие клавиши функции (Fn) позволяет расширить функциональные возможности клавиатуры, обеспечивая быстрый доступ к мультимедийным функциям и другим полезным сочетаниям. Формат клавиатуры — 96%, что обеспечивает компактность при сохранении всех необходимых клавиш, а вес всего 469 г делает её лёгкой и портативной. A4TECH, как всегда, радует надежностью и качеством, создавая продукты, которые отвечают всем вашим потребностям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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