Клавиатура Acer OKR010 (ZL.KBDEE.003) черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Acer OKR010 (ZL.KBDEE.003) черный
Клавиатура Acer - это универсальное решение для пользователей, ищущих надежное и стильное устройство для повседневного использования с ПК. Данная мембранная клавиатура обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, делая набор текста комфортным и приятным. Беспроводное подключение позволяет освободиться от лишних проводов и обеспечивает свободу перемещения, сохраняя стабильное соединение в радиусе до 10 метров. Клавиатура выполнена в классическом черном цвете, который подойдет под любой интерьер и рабочее пространство. ANSI раскладка с 109 клавишами включает в себя мультимедийные элементы для легкого управления музыкой и видео, что значительно упрощает взаимодействие с мультимедийным контентом. Полноразмерный формат устройства обеспечивает легкость в работе, благодаря чему вы получаете классическое удобство и функциональность. Клавиатура Acer не имеет встроенного USB-хаба, что делает её легкой и мобильной. Созданная для эксплуатации с персональными компьютерами, она станет отличным выбором как для домашнего, так и для офисного использования, отражая философию бренда Acer – сочетание практичности и современных технологий в одном устройстве.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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