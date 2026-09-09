Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294942
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х20х4
Вес, кг.
1.03
Описание товара Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU
Клавиатура Defender Ultra HB-330L является универсальным решением для игр, мультимедийных развлечений, повседневной работы за компьютером. Мембранные клавиши отличаются плавным четким ходом, увеличенным ресурсом нажатий в пределах 5 млн и низким уровнем шума. Данная модель изготовлена в прочном пластиковом корпусе и оснащена 104 клавишами с цифровым блоком. Defender Ultra HB-330L оборудована эргономичной подставкой и многоцветной подсветкой. Клавиатура подключается к ПК посредством проводного интерфейса USB и имеет кабель длиной 1.5 метра.
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Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура Defender Ultra HB-330L является универсальным решением для игр, мультимедийных развлечений, повседневной работы за компьютером. Мембранные клавиши отличаются плавным четким ходом, увеличенным ресурсом нажатий в пределах 5 млн и низким уровнем шума. Данная модель изготовлена в прочном пластиковом корпусе и оснащена 104 клавишами с цифровым блоком. Defender Ultra HB-330L оборудована эргономичной подставкой и многоцветной подсветкой. Клавиатура подключается к ПК посредством проводного интерфейса USB и имеет кабель длиной 1.5 метра.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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