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Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU

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Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU - фото 1
Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU - фото 2
Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU - фото 3
Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU - фото 4
Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU - фото 5
Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU - фото 6
Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU - фото 7
Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU - фото 8
Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU - фото 1
  • Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU - фото 2
  • Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU - фото 3
  • Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU - фото 4
  • Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU - фото 5
  • Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU - фото 6
  • Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU - фото 7
  • Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU - фото 8
  • Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294942
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х20х4
Вес, кг.
1.03

Описание товара Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU

Клавиатура Defender Ultra HB-330L является универсальным решением для игр, мультимедийных развлечений, повседневной работы за компьютером. Мембранные клавиши отличаются плавным четким ходом, увеличенным ресурсом нажатий в пределах 5 млн и низким уровнем шума. Данная модель изготовлена в прочном пластиковом корпусе и оснащена 104 клавишами с цифровым блоком. Defender Ultra HB-330L оборудована эргономичной подставкой и многоцветной подсветкой. Клавиатура подключается к ПК посредством проводного интерфейса USB и имеет кабель длиной 1.5 метра.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender Ultra HB-330L RU




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Defender Ultra HB-330L является универсальным решением для игр, мультимедийных развлечений, повседневной работы за компьютером. Мембранные клавиши отличаются плавным четким ходом, увеличенным ресурсом нажатий в пределах 5 млн и низким уровнем шума. Данная модель изготовлена в прочном пластиковом корпусе и оснащена 104 клавишами с цифровым блоком. Defender Ultra HB-330L оборудована эргономичной подставкой и многоцветной подсветкой. Клавиатура подключается к ПК посредством проводного интерфейса USB и имеет кабель длиной 1.5 метра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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