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Клавиатура + мышь Acer OCC400 белый (ZL.ACCCC.014) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Acer OCC400 белый (ZL.ACCCC.014)

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Клавиатура + мышь Acer OCC400 белый (ZL.ACCCC.014) - фото 1
Клавиатура + мышь Acer OCC400 белый (ZL.ACCCC.014) - фото 2
Клавиатура + мышь Acer OCC400 белый (ZL.ACCCC.014) - фото 3
Клавиатура + мышь Acer OCC400 белый (ZL.ACCCC.014) - фото 4
Клавиатура + мышь Acer OCC400 белый (ZL.ACCCC.014) - фото 5
Клавиатура + мышь Acer OCC400 белый (ZL.ACCCC.014) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура + мышь Acer OCC400 белый (ZL.ACCCC.014) - фото 1
  • Клавиатура + мышь Acer OCC400 белый (ZL.ACCCC.014) - фото 2
  • Клавиатура + мышь Acer OCC400 белый (ZL.ACCCC.014) - фото 3
  • Клавиатура + мышь Acer OCC400 белый (ZL.ACCCC.014) - фото 4
  • Клавиатура + мышь Acer OCC400 белый (ZL.ACCCC.014) - фото 5
  • Клавиатура + мышь Acer OCC400 белый (ZL.ACCCC.014) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718446
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура + мышь Acer OCC400 белый (ZL.ACCCC.014)
890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура + мышь
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2000
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х17х4
Вес, г.
800

Описание товара Клавиатура + мышь Acer OCC400 белый (ZL.ACCCC.014)

Комплект периферийных устройств Acer OCC400 включает в себя клавиатуру и мышь, предназначенные для обеспечения комфортной работы и высокой производительности. Эти устройства идеально подходят для офисных задач, учебных целей и повседневного использования.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Acer OCC400 белый (ZL.ACCCC.014)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура + мышь
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2000
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект периферийных устройств Acer OCC400 включает в себя клавиатуру и мышь, предназначенные для обеспечения комфортной работы и высокой производительности. Эти устройства идеально подходят для офисных задач, учебных целей и повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура + мышь Acer OCC400 белый (ZL.ACCCC.014) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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