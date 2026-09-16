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Клавиатура + мышь Gembird KBS-9100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Gembird KBS-9100

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Клавиатура + мышь Gembird KBS-9100 - фото 1
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9100 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
87
Формат клавиатуры
75%
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9100 - фото 1
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9100 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727423
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клавиатура + мышь Gembird KBS-9100
860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатур, мышь, USB-приёмник-2 шт., элементы питания, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
87
Формат клавиатуры
75%
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х13х4
Вес, г.
450

Описание товара Клавиатура + мышь Gembird KBS-9100

Клавиатура+мышь беспроводная Gembird KBS-9100 выполнены в классической расцветке и позволяют с удобством работать в разных приложениях. Полноразмерная клавиатура оснащена 84 клавишами закругленной формы на основе мембранного механизма, что гарантирует четкий плавный отклик и низкий уровень шума. Мышь симметричной формы комфортно лежит в любой руке. Она обладает сенсором с возможностью регулировки разрешения до 1600 dpi и 4 кнопками. Устройства подключаются по беспроводной технологии при использовании ресивера USB. Автономная работа Gembird KBS-9100 предусматривает питание от 2-х батареек стандарта AAA.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Gembird KBS-9100




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатур, мышь, USB-приёмник-2 шт., элементы питания, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
87
Формат клавиатуры
75%
Клавиша функции (Fn)
Да
Развернуть
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь беспроводная Gembird KBS-9100 выполнены в классической расцветке и позволяют с удобством работать в разных приложениях. Полноразмерная клавиатура оснащена 84 клавишами закругленной формы на основе мембранного механизма, что гарантирует четкий плавный отклик и низкий уровень шума. Мышь симметричной формы комфортно лежит в любой руке. Она обладает сенсором с возможностью регулировки разрешения до 1600 dpi и 4 кнопками. Устройства подключаются по беспроводной технологии при использовании ресивера USB. Автономная работа Gembird KBS-9100 предусматривает питание от 2-х батареек стандарта AAA.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура + мышь Gembird KBS-9100 - стоимость товара 860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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