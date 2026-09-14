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Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000

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Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 1
Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 2
Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 3
Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 4
Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 5
Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 6
Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 7
Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 8
Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 9
Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 10
Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 11
Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 12
Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 13
Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 14
Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 15
Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 16
Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 17
Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 18
Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 1
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 2
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 3
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 4
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 5
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 6
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 7
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 8
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 9
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 10
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 11
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 12
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 13
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 14
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 15
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 16
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 17
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 18
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736958
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ноутбука
Комплектация
клавиатура, мышь, USB ресивер, батарейки, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х17х4
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000

Клавиатура+мышь Gembird KBS-8000 обеспечивают высокое удобство работы на компьютере с различными приложениями. В наборе поставляются полноразмерная клавиатура с 104 клавишами на основе мембранного механизма и оптическая светодиодная мышь с разрешением до 1600 dpi. Универсальная симметричная форма мыши гарантирует комфортный хват любой формы. Подключение устройств выполняется посредством беспроводной радиоканальной технологии. А автономная работа комплекта Gembird KBS-8000 осуществляется на основе батареек типоразмера AA.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Gembird KBS-8000




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ноутбука
Комплектация
клавиатура, мышь, USB ресивер, батарейки, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Развернуть
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь Gembird KBS-8000 обеспечивают высокое удобство работы на компьютере с различными приложениями. В наборе поставляются полноразмерная клавиатура с 104 клавишами на основе мембранного механизма и оптическая светодиодная мышь с разрешением до 1600 dpi. Универсальная симметричная форма мыши гарантирует комфортный хват любой формы. Подключение устройств выполняется посредством беспроводной радиоканальной технологии. А автономная работа комплекта Gembird KBS-8000 осуществляется на основе батареек типоразмера AA.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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