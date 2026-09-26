Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295)
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick 757G HW2 черный USB for gamer (1790295)
Клавиатура Oklick — это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность и стиль в повседневной работе и развлечениях. Эта полноразмерная клавиатура с общим количеством 104 клавиш предугадывает ожидания как геймеров, так и офисных пользователей. Яркая подсветка клавиш придаст вашему рабочему месту современный вид и обеспечит комфортное использование клавиатуры в темноте. Клавиатура Oklick оснащена передовым мембранным механизмом, который обеспечивает мягкий и тихий ход клавиш. Раскладка JIS и черный цвет устройства дополняются прочным корпусом и эргономичным дизайном, что делает работу за компьютером еще удобнее. Проводное подключение гарантирует стабильную и быструю передачу данных без задержек, а длина кабеля в 1.8 метра позволяет удобно разместить клавиатуру на вашем столе. С весом всего 650 граммов, эта клавиатура легко транспортабельна и может использоваться как с ноутбуками, так и с настольными ПК. Бренд Oklick зарекомендовал себя как надежный производитель аксессуаров для компьютеров, что подтверждает высокое качество и долговечность предлагаемой продукции. Независимо от того, играете ли вы в любимые игры или работаете над важными проектами, клавиатура Oklick станет надежным помощником в любых задачах.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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