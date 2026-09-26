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Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002

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Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 1
Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 2
Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 3
Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 4
Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 5
Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 6
Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 7
Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 8
Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 9
Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 10
Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 11
Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 12
Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 13
Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 14
Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 11
  • Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 12
  • Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 13
  • Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 14
  • Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301542
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, гарантийный талон, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хААА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х16х5
Вес, г.
700

Описание товара Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002

Клавиатура+мышь беспроводная Gembird KBS-8002 станут надежным дополнением настольного компьютера или ноутбука, позволяя удобно решать различные задачи. Полноразмерная клавиатура оснащена 104 клавишами с цифровым блоком на основе мембранного механизма, которые отличаются четким откликом и низким уровнем шума. Оптическая светодиодная мышь обладает разрешением 1000 dpi, 3 стандартными кнопками и эргономичной симметричной формой. Подключение устройств Gembird KBS-8002 осуществляется беспроводным способом по радиоканальной технологии посредством USB-ресивера. В качестве источников автономной работы клавиатуры и мыши применяются батарейки стандарта АА/ААА.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-8002




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, гарантийный талон, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хААА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь беспроводная Gembird KBS-8002 станут надежным дополнением настольного компьютера или ноутбука, позволяя удобно решать различные задачи. Полноразмерная клавиатура оснащена 104 клавишами с цифровым блоком на основе мембранного механизма, которые отличаются четким откликом и низким уровнем шума. Оптическая светодиодная мышь обладает разрешением 1000 dpi, 3 стандартными кнопками и эргономичной симметричной формой. Подключение устройств Gembird KBS-8002 осуществляется беспроводным способом по радиоканальной технологии посредством USB-ресивера. В качестве источников автономной работы клавиатуры и мыши применяются батарейки стандарта АА/ААА.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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