Клавиатура Defender Legion GK-010DL
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196181
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Размеры в упаковке, см
35х12х3
Вес, г.
950
Описание товара Клавиатура Defender Legion GK-010DL
Специальные игровые функции: блокировка системных клавиш Windows и переключение стрелок курсора на кнопки WASD. Радужная подсветка. Подсветка символов и клавиш. Горячие клавиши для быстрого доступа к офисным, мультимедийным и интернет приложениям. Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью ножек. Регулируемая яркость подсветки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Специальные игровые функции: блокировка системных клавиш Windows и переключение стрелок курсора на кнопки WASD. Радужная подсветка. Подсветка символов и клавиш. Горячие клавиши для быстрого доступа к офисным, мультимедийным и интернет приложениям. Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью ножек. Регулируемая яркость подсветки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Подсветка и цена
Недостатки:
Мало режимов у подсветки, только вкл., выкл., и мелькающая, и то, только в радужной расцветке
Комментарий:
Хорошая клавиатура, как для набора текста, так и для игр. Мягкое нажатие клавиш + доп функции кнопок F секции через нажатие кнопки fn. В нижней части клавиатуры имеются ножки для изменения угла рабочей поверхности.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Defender Legion GK-010DL
Достоинства:
Подсветка и цена
Недостатки:
Мало режимов у подсветки, только вкл., выкл., и мелькающая, и то, только в радужной расцветке
Комментарий:
Хорошая клавиатура, как для набора текста, так и для игр. Мягкое нажатие клавиш + доп функции кнопок F секции через нажатие кнопки fn. В нижней части клавиатуры имеются ножки для изменения угла рабочей поверхности.