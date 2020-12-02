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Клавиатура Defender Legion GK-010DL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Defender Legion GK-010DL

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Клавиатура Defender Legion GK-010DL - фото 1
Клавиатура Defender Legion GK-010DL - фото 2
Клавиатура Defender Legion GK-010DL - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
  • Клавиатура Defender Legion GK-010DL - фото 1
  • Клавиатура Defender Legion GK-010DL - фото 2
  • Клавиатура Defender Legion GK-010DL - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196181
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Размеры в упаковке, см
35х12х3
Вес, г.
950

Описание товара Клавиатура Defender Legion GK-010DL

Специальные игровые функции: блокировка системных клавиш Windows и переключение стрелок курсора на кнопки WASD. Радужная подсветка. Подсветка символов и клавиш. Горячие клавиши для быстрого доступа к офисным, мультимедийным и интернет приложениям. Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью ножек. Регулируемая яркость подсветки.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender Legion GK-010DL

02.12.2020
Семён

Достоинства:
Подсветка и цена

Недостатки:
Мало режимов у подсветки, только вкл., выкл., и мелькающая, и то, только в радужной расцветке

Комментарий:
Хорошая клавиатура, как для набора текста, так и для игр. Мягкое нажатие клавиш + доп функции кнопок F секции через нажатие кнопки fn. В нижней части клавиатуры имеются ножки для изменения угла рабочей поверхности.



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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Описание
Специальные игровые функции: блокировка системных клавиш Windows и переключение стрелок курсора на кнопки WASD. Радужная подсветка. Подсветка символов и клавиш. Горячие клавиши для быстрого доступа к офисным, мультимедийным и интернет приложениям. Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью ножек. Регулируемая яркость подсветки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
02.12.2020
Семён

Достоинства:
Подсветка и цена

Недостатки:
Мало режимов у подсветки, только вкл., выкл., и мелькающая, и то, только в радужной расцветке

Комментарий:
Хорошая клавиатура, как для набора текста, так и для игр. Мягкое нажатие клавиш + доп функции кнопок F секции через нажатие кнопки fn. В нижней части клавиатуры имеются ножки для изменения угла рабочей поверхности.


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