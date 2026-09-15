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Клавиатура Defender Legion GK-010DL RU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Defender Legion GK-010DL RU

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Клавиатура Defender Legion GK-010DL RU - фото 8
Клавиатура Defender Legion GK-010DL RU - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Defender Legion GK-010DL RU - фото 1
  • Клавиатура Defender Legion GK-010DL RU - фото 2
  • Клавиатура Defender Legion GK-010DL RU - фото 3
  • Клавиатура Defender Legion GK-010DL RU - фото 4
  • Клавиатура Defender Legion GK-010DL RU - фото 5
  • Клавиатура Defender Legion GK-010DL RU - фото 6
  • Клавиатура Defender Legion GK-010DL RU - фото 7
  • Клавиатура Defender Legion GK-010DL RU - фото 8
  • Клавиатура Defender Legion GK-010DL RU - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641911
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клавиатура Defender Legion GK-010DL RU
990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х25х8
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура Defender Legion GK-010DL RU

Клавиатура Defender Legion GK-010DL – проводная клавиатура, разработанная специально для того, чтобы вы могли ощутить комфорт в игре. Модель предусматривает поддержку специальных игровых функций, среди которых блокировка клавиш Windows, а также возможность переключения на кнопки WASD стрелок курсора. Это позволяет геймеру открыть для себя недосягаемые ранее функции и возможности. Клавиатура отличается прочной конструкцией благодаря тому, что изготовлена из металла и пластика. Регулируемые ножки Defender Legion GK-010DL позволяют настроить угол наклона устройства. Для доступа к мультимедийным, офисным и интернет-приложениям предусмотрены горячие клавиши. Клавиатура поддерживает радужную подсветку с возможностью настройки. Благодаря подсветке клавиш и символов вы можете работать даже в полутьме и не чувствовать дискомфорта. Клавиатура предусматривает 104 клавиши и обладает влагоустойчивой конструкцией. Это позволит кофеманам не упускать возможности насладиться любимым напитком за компьютером.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender Legion GK-010DL RU




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Defender Legion GK-010DL – проводная клавиатура, разработанная специально для того, чтобы вы могли ощутить комфорт в игре. Модель предусматривает поддержку специальных игровых функций, среди которых блокировка клавиш Windows, а также возможность переключения на кнопки WASD стрелок курсора. Это позволяет геймеру открыть для себя недосягаемые ранее функции и возможности. Клавиатура отличается прочной конструкцией благодаря тому, что изготовлена из металла и пластика. Регулируемые ножки Defender Legion GK-010DL позволяют настроить угол наклона устройства. Для доступа к мультимедийным, офисным и интернет-приложениям предусмотрены горячие клавиши. Клавиатура поддерживает радужную подсветку с возможностью настройки. Благодаря подсветке клавиш и символов вы можете работать даже в полутьме и не чувствовать дискомфорта. Клавиатура предусматривает 104 клавиши и обладает влагоустойчивой конструкцией. Это позволит кофеманам не упускать возможности насладиться любимым напитком за компьютером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Defender Legion GK-010DL RU - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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