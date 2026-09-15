Клавиатура Defender Legion GK-010DL RU
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Defender Legion GK-010DL RU
Клавиатура Defender Legion GK-010DL – проводная клавиатура, разработанная специально для того, чтобы вы могли ощутить комфорт в игре. Модель предусматривает поддержку специальных игровых функций, среди которых блокировка клавиш Windows, а также возможность переключения на кнопки WASD стрелок курсора. Это позволяет геймеру открыть для себя недосягаемые ранее функции и возможности. Клавиатура отличается прочной конструкцией благодаря тому, что изготовлена из металла и пластика. Регулируемые ножки Defender Legion GK-010DL позволяют настроить угол наклона устройства. Для доступа к мультимедийным, офисным и интернет-приложениям предусмотрены горячие клавиши. Клавиатура поддерживает радужную подсветку с возможностью настройки. Благодаря подсветке клавиш и символов вы можете работать даже в полутьме и не чувствовать дискомфорта. Клавиатура предусматривает 104 клавиши и обладает влагоустойчивой конструкцией. Это позволит кофеманам не упускать возможности насладиться любимым напитком за компьютером.
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Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые, бесшумные
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, тонкие
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