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Клавиатура Oklick 870S черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Oklick 870S черный

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Клавиатура Oklick 870S черный - фото 3
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Клавиатура Oklick 870S черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура Oklick 870S черный - фото 1
  • Клавиатура Oklick 870S черный - фото 2
  • Клавиатура Oklick 870S черный - фото 3
  • Клавиатура Oklick 870S черный - фото 4
  • Клавиатура Oklick 870S черный - фото 5
  • Клавиатура Oklick 870S черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255784
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
документация, USB-приемник, комплект батареек
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
695

Описание товара Клавиатура Oklick 870S черный

Клавиатура Oklick – это современное и надежное устройство для комфортной работы на вашем ПК. Имея элегантный черный дизайн и полноразмерный формат, она предлагает полный набор из 104 клавиш, выполненных в эргономичной ANSI-раскладке, что делает её идеальной для набора текста. Это мембранная клавиатура, обеспечивающая мягкую и тихую тактильную отдачу, что идеально подходит для продолжительных рабочих сессий. Клавиша функции (Fn) расширяет функционал, позволяя быстро получить доступ к специальным командам и мультимедийным функциям. Благодаря беспроводному типу подключения и использованию радиоканала, эта клавиатура избавляет вас от необходимости в проводах, предоставляя свободу перемещения с радиусом действия, достаточным для работы в пределах комнаты. Oklick предлагает надежное и стабильное соединение, что обеспечивает непрерывную и эффективную работу. Это устройство станет отличным дополнением к вашему рабочему месту, сочетая в себе стиль, удобство и функциональность.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 870S черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
документация, USB-приемник, комплект батареек
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick – это современное и надежное устройство для комфортной работы на вашем ПК. Имея элегантный черный дизайн и полноразмерный формат, она предлагает полный набор из 104 клавиш, выполненных в эргономичной ANSI-раскладке, что делает её идеальной для набора текста. Это мембранная клавиатура, обеспечивающая мягкую и тихую тактильную отдачу, что идеально подходит для продолжительных рабочих сессий. Клавиша функции (Fn) расширяет функционал, позволяя быстро получить доступ к специальным командам и мультимедийным функциям. Благодаря беспроводному типу подключения и использованию радиоканала, эта клавиатура избавляет вас от необходимости в проводах, предоставляя свободу перемещения с радиусом действия, достаточным для работы в пределах комнаты. Oklick предлагает надежное и стабильное соединение, что обеспечивает непрерывную и эффективную работу. Это устройство станет отличным дополнением к вашему рабочему месту, сочетая в себе стиль, удобство и функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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