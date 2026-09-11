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Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Oklick S650 Black 1875246

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Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 1
Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 2
Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 3
Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 4
Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 5
Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 6
Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 7
Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 8
Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 9
Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 10
Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 11
Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 12
Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 13
Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 14
Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 15
Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 16
Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 17
Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 18
Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 19
Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 20
Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
113
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 1
  • Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 2
  • Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 3
  • Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 4
  • Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 5
  • Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 6
  • Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 7
  • Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 8
  • Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 9
  • Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 10
  • Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 11
  • Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 12
  • Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 13
  • Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 14
  • Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 15
  • Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 16
  • Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 17
  • Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 18
  • Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 19
  • Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 20
  • Клавиатура Oklick S650 Black 1875246 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654177
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
113
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2000
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
725

Описание товара Клавиатура Oklick S650 Black 1875246

Клавиатура Oklick представляет собой надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с ПК. Она выполнена в строгом черном цвете и имеет полноразмерный формат, что обеспечивает максимальный комфорт при наборе текста и выполнении различных команд. Клавиатура оснащена 113 клавишами и поддерживает раскладку ISO, что делает её универсальным инструментом как для работы, так и для развлечений. Благодаря мембранной технологии, клавиши отличаются плавностью и простотой нажатия. Однако стоит отметить, что она не обладает функцией бесшумного нажатия клавиш. С весом всего 410 грамм и длиной кабеля 1.5 метра, данная модель сочетает в себе легкость и практичность, обеспечивая достаточную свободу действий на рабочем месте. Бренд Oklick традиционно отличается качеством и вниманием к деталям, предоставляя пользователю долговечное и эргономичное устройство для повседневных задач.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick S650 Black 1875246




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
113
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2000
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick представляет собой надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с ПК. Она выполнена в строгом черном цвете и имеет полноразмерный формат, что обеспечивает максимальный комфорт при наборе текста и выполнении различных команд. Клавиатура оснащена 113 клавишами и поддерживает раскладку ISO, что делает её универсальным инструментом как для работы, так и для развлечений. Благодаря мембранной технологии, клавиши отличаются плавностью и простотой нажатия. Однако стоит отметить, что она не обладает функцией бесшумного нажатия клавиш. С весом всего 410 грамм и длиной кабеля 1.5 метра, данная модель сочетает в себе легкость и практичность, обеспечивая достаточную свободу действий на рабочем месте. Бренд Oklick традиционно отличается качеством и вниманием к деталям, предоставляя пользователю долговечное и эргономичное устройство для повседневных задач.
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Доставка
Отзывы


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