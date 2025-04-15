Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804)
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804)
Клавиатура DEFENDER сочетает в себе стильный черный дизайн и функциональность, необходимую для комфортной работы на ПК. Это полноразмерная мембранная клавиатура с JIS-раскладкой, оснащенная 112 клавишами, включая мультимедийные клавиши для быстрого доступа к часто используемым функциям. Подключение осуществляется через радиоканал, обеспечивающий устойчивую беспроводную связь с радиусом действия до 10 метров. Работает клавиатура от одного элемента питания типа AA, что гарантирует долгую автономную работу. Мышь, входящая в комплект, питается от двух батареек AAA и обладает разрешением оптического сенсора 1600 dpi, что обеспечивает точное и быстрое перемещение курсора. Этот надежный и практичный комплект от брендa Defender станет отличным выбором для использования как дома, так и в офисе, обеспечивая удобство и эффективность в работе с компьютером.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая клавиатура с мышкой мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
Для недорогого варианта, наверное, норм. Грубоватый пластик, не обтекаемые формы. Мышь шумная. Кнопки клавиатуры тихие, но грубые. Батареек в комплекте нет. Но всё ожидаемо, за эти деньги. Поэтому, оценка высокая. В остальном, вроде, выглядит всё надёжно. Продавец всё отлично и надёжно упаковал. За это отдельное спасибо.
Отзывы о товаре Набор клавиатура + мышь Defender JAKARTA C-805 (45804)
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая клавиатура с мышкой мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
Для недорогого варианта, наверное, норм. Грубоватый пластик, не обтекаемые формы. Мышь шумная. Кнопки клавиатуры тихие, но грубые. Батареек в комплекте нет. Но всё ожидаемо, за эти деньги. Поэтому, оценка высокая. В остальном, вроде, выглядит всё надёжно. Продавец всё отлично и надёжно упаковал. За это отдельное спасибо.