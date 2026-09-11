Клавиатура SVEN KB-S300 черная
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Характеристики
Описание товара Клавиатура SVEN KB-S300 черная
Клавиатура Sven KB-S300 станет отличным решением для офисного работника, проводящего много времени за компьютером. Данная модель имеет классическое полноразмерное исполнение, предусматривающее 104 клавиши мембранного типа. Стандартная черная расцветка делает устройство универсальным для приобретения как мужчинами, так и женщинами, и в то же время подходящим для строгого офисного интерьера. Для пользователей, проводящих вычисления, пригодится цифровой блок, присутствующий в конструкции представленной модели. Клавиатура Sven KB-S300 заключена в надежный пластиковый корпус. Неоспоримым преимуществом устройства является влагозащита: теперь вы можете не бояться выхода прибора из строя вследствие случайно пролитой на него воды. Подключение клавиатуры к стационарному компьютеру осуществляется посредством интерфейса USB, располагающегося на конце 1.5-метрового провода. Кабель также используется для питания модели: он обеспечивает ее по шине необходимой для работоспособности электроэнергией. Габариты клавиатуры - 460x30x150 мм.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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