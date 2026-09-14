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Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122

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Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 1
Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 2
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Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 4
Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 5
Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 6
Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 7
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Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 9
Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 10
Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 11
Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 12
Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 13
Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 14
Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 15
Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 16
Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 17
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 1
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 2
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 3
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 4
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 5
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 6
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 7
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 8
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 9
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 10
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 11
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 12
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 13
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 14
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 15
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 16
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 17
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 18
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 19
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 20
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 21
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 22
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 23
  • Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736960
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Характеристики

Бренд
Гарнизон
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
проводное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х16х4
Вес, г.
500

Описание товара Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122

Клавиатура+мышь проводная Гарнизон GKS-122 имеет черный корпус. Устройство относится к полноразмерным, то есть имеет F ряд, стрелочки для перемещения по экрану, цифровой блок справа, функциональные клавиши. Мембранная конструкция гарантирует бесшумную работу и более высокую скорость отклика по сравнению с механическими клавиатурами. Гарнизон GKS-122 защищена от влаги. Мышь имеет максимальное разрешение датчика 1000 dpi. Вы сможете настраивать ее индивидуально под ваши задачи. Клавиатура+мышь подключаются через USB.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Гарнизон GKS-122




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Характеристики
Бренд
Гарнизон
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Развернуть
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
проводное
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь проводная Гарнизон GKS-122 имеет черный корпус. Устройство относится к полноразмерным, то есть имеет F ряд, стрелочки для перемещения по экрану, цифровой блок справа, функциональные клавиши. Мембранная конструкция гарантирует бесшумную работу и более высокую скорость отклика по сравнению с механическими клавиатурами. Гарнизон GKS-122 защищена от влаги. Мышь имеет максимальное разрешение датчика 1000 dpi. Вы сможете настраивать ее индивидуально под ваши задачи. Клавиатура+мышь подключаются через USB.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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