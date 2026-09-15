Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B)
Клавиатура Acer — это надежное и функциональное устройство для вашего компьютера, разработанное с учетом современных требований пользователей. Она оснащена раскладкой JIS и относится к мембранному типу, что обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, подходящий как для работы, так и для развлечений. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение и мгновенную реакцию на каждое нажатие клавиш. Полноразмерная клавиатура насчитывает 104 клавиши, что делает ее идеальным выбором для тех, кто предпочитает классическую компоновку без лишних экспериментов. Элегантный черный цвет добавляет строгости и утонченности вашему рабочему пространству. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что обеспечивает достаточную свободу размещения на рабочем столе без беспорядка с проводами. Благодаря небольшому весу в 355 грамм, клавиатура легко переносится и занимает минимум места, что делает ее удобной для использования в различных условиях. Бренд Acer гарантирует высокое качество исполнения и долговечность устройства. Эта клавиатура станет надежным помощником для вашего ПК, обеспечивая комфорт во время долгих сессий работы или игр.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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