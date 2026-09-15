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Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B)

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Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B) - фото 1
Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B) - фото 2
Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B) - фото 3
Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B) - фото 4
Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B) - фото 5
Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B) - фото 6
Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B) - фото 7
Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B) - фото 1
  • Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B) - фото 2
  • Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B) - фото 3
  • Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B) - фото 4
  • Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B) - фото 5
  • Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B) - фото 6
  • Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B) - фото 7
  • Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612821
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
500

Описание товара Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B)

Клавиатура Acer — это надежное и функциональное устройство для вашего компьютера, разработанное с учетом современных требований пользователей. Она оснащена раскладкой JIS и относится к мембранному типу, что обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, подходящий как для работы, так и для развлечений. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение и мгновенную реакцию на каждое нажатие клавиш. Полноразмерная клавиатура насчитывает 104 клавиши, что делает ее идеальным выбором для тех, кто предпочитает классическую компоновку без лишних экспериментов. Элегантный черный цвет добавляет строгости и утонченности вашему рабочему пространству. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что обеспечивает достаточную свободу размещения на рабочем столе без беспорядка с проводами. Благодаря небольшому весу в 355 грамм, клавиатура легко переносится и занимает минимум места, что делает ее удобной для использования в различных условиях. Бренд Acer гарантирует высокое качество исполнения и долговечность устройства. Эта клавиатура станет надежным помощником для вашего ПК, обеспечивая комфорт во время долгих сессий работы или игр.

Отзывы о товаре Клавиатура Acer OKW121 черный USB (ZL.KBDEE.00B)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Acer — это надежное и функциональное устройство для вашего компьютера, разработанное с учетом современных требований пользователей. Она оснащена раскладкой JIS и относится к мембранному типу, что обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, подходящий как для работы, так и для развлечений. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение и мгновенную реакцию на каждое нажатие клавиш. Полноразмерная клавиатура насчитывает 104 клавиши, что делает ее идеальным выбором для тех, кто предпочитает классическую компоновку без лишних экспериментов. Элегантный черный цвет добавляет строгости и утонченности вашему рабочему пространству. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что обеспечивает достаточную свободу размещения на рабочем столе без беспорядка с проводами. Благодаря небольшому весу в 355 грамм, клавиатура легко переносится и занимает минимум места, что делает ее удобной для использования в различных условиях. Бренд Acer гарантирует высокое качество исполнения и долговечность устройства. Эта клавиатура станет надежным помощником для вашего ПК, обеспечивая комфорт во время долгих сессий работы или игр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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