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Клавиатура Oklick 90MV2 черный USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Oklick 90MV2 черный USB

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Клавиатура Oklick 90MV2 черный USB - фото 2
Клавиатура Oklick 90MV2 черный USB - фото 3
Клавиатура Oklick 90MV2 черный USB - фото 4
Клавиатура Oklick 90MV2 черный USB - фото 5
Клавиатура Oklick 90MV2 черный USB - фото 6
Клавиатура Oklick 90MV2 черный USB - фото 7
Клавиатура Oklick 90MV2 черный USB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 90MV2 черный USB - фото 1
  • Клавиатура Oklick 90MV2 черный USB - фото 2
  • Клавиатура Oklick 90MV2 черный USB - фото 3
  • Клавиатура Oklick 90MV2 черный USB - фото 4
  • Клавиатура Oklick 90MV2 черный USB - фото 5
  • Клавиатура Oklick 90MV2 черный USB - фото 6
  • Клавиатура Oklick 90MV2 черный USB - фото 7
  • Клавиатура Oklick 90MV2 черный USB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325022
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
Проводная компьютерная клавиатура 90MV2, руководство пользователя
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х3
Вес, г.
460

Описание товара Клавиатура Oklick 90MV2 черный USB

Клавиатура проводная Oklick 90MV2 отличается классическим конструктивным исполнением, поэтому вы получаете привычное устройство, которое будет обеспечивать исключительный комфорт в печати. Это клавиатура с мембранным механизмом клавиш, для которой характерно легкое и мягкое нажатие на клавиши. Благодаря этому она подходит для набора большого количества текста. Стандартная конструкция и наличие цифрового блока позволяет использовать Oklick 90MV2 для комфорта печати числовых символов, что будет очень полезным для бухгалтеров, кассиров и пользователей других специальностей, которые работают с цифрами. Клавиатура оборудована 104 клавишами. Для ее подключения к компьютерной технике используется кабель USB длиной 1.8 м. Соединение осуществляется мгновенно без необходимости установки драйверов. Модель обладает высокой прочностью благодаря использованию качественного пластика. Ресурс клавиш достигает 10 000 000 нажатий. Благодаря складным ножкам можно отрегулировать высоту наклона корпуса для более комфортного ввода.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 90MV2 черный USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
Проводная компьютерная клавиатура 90MV2, руководство пользователя
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура проводная Oklick 90MV2 отличается классическим конструктивным исполнением, поэтому вы получаете привычное устройство, которое будет обеспечивать исключительный комфорт в печати. Это клавиатура с мембранным механизмом клавиш, для которой характерно легкое и мягкое нажатие на клавиши. Благодаря этому она подходит для набора большого количества текста. Стандартная конструкция и наличие цифрового блока позволяет использовать Oklick 90MV2 для комфорта печати числовых символов, что будет очень полезным для бухгалтеров, кассиров и пользователей других специальностей, которые работают с цифрами. Клавиатура оборудована 104 клавишами. Для ее подключения к компьютерной технике используется кабель USB длиной 1.8 м. Соединение осуществляется мгновенно без необходимости установки драйверов. Модель обладает высокой прочностью благодаря использованию качественного пластика. Ресурс клавиш достигает 10 000 000 нажатий. Благодаря складным ножкам можно отрегулировать высоту наклона корпуса для более комфортного ввода.
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Доставка
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