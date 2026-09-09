Клавиатура Oklick 90MV2 черный USB
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick 90MV2 черный USB
Клавиатура проводная Oklick 90MV2 отличается классическим конструктивным исполнением, поэтому вы получаете привычное устройство, которое будет обеспечивать исключительный комфорт в печати. Это клавиатура с мембранным механизмом клавиш, для которой характерно легкое и мягкое нажатие на клавиши. Благодаря этому она подходит для набора большого количества текста. Стандартная конструкция и наличие цифрового блока позволяет использовать Oklick 90MV2 для комфорта печати числовых символов, что будет очень полезным для бухгалтеров, кассиров и пользователей других специальностей, которые работают с цифрами. Клавиатура оборудована 104 клавишами. Для ее подключения к компьютерной технике используется кабель USB длиной 1.8 м. Соединение осуществляется мгновенно без необходимости установки драйверов. Модель обладает высокой прочностью благодаря использованию качественного пластика. Ресурс клавиш достигает 10 000 000 нажатий. Благодаря складным ножкам можно отрегулировать высоту наклона корпуса для более комфортного ввода.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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