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Клавиатура проводная Philips SPK6264B/60 чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура проводная Philips SPK6264B/60 чёрный

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Клавиатура проводная Philips SPK6264B/60 чёрный - фото 1
Клавиатура проводная Philips SPK6264B/60 чёрный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура проводная Philips SPK6264B/60 чёрный - фото 1
  • Клавиатура проводная Philips SPK6264B/60 чёрный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723493
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Нет
Клавиша функции (Fn)
Нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х18х5
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура проводная Philips SPK6264B/60 чёрный

Эта модель представляет собой эргономичное и надежное решение для повседневного использования. Классическая раскладка с 104-ю клавишами предусматривает комфортную работу как русскоязычных, так и англоязычных пользователей.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура проводная Philips SPK6264B/60 чёрный




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Hot Swap
Нет
Клавиша функции (Fn)
Нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Эта модель представляет собой эргономичное и надежное решение для повседневного использования. Классическая раскладка с 104-ю клавишами предусматривает комфортную работу как русскоязычных, так и англоязычных пользователей.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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