Клавиатура проводная Philips SPK6264B/60 чёрный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723493
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Нет
Клавиша функции (Fn)
Нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х18х5
Вес, г.
700
Описание товара Клавиатура проводная Philips SPK6264B/60 чёрный
Эта модель представляет собой эргономичное и надежное решение для повседневного использования. Классическая раскладка с 104-ю клавишами предусматривает комфортную работу как русскоязычных, так и англоязычных пользователей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 510 руб. 780 руб.128 руб. в СплитКлавиатура Gembird KB-8351U-BL black (KB-8351U-BL)
-
В наличииЦена 520 руб. 810 руб.130 руб. в СплитНабор клавиатура + мышь Defender LINE C-511 RU BLACK (45511)
-
В наличииЦена 520 руб. 950 руб.130 руб. в СплитКлавиатура Oklick 90MV2 Black
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитКлавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547)
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитКлавиатура + мышь Гарнизон GKS-122
-
В наличииЦена 590 руб. 1 270 руб.148 руб. в СплитКлавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546)
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитКлавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M)
-
В наличииЦена 610 руб. 1 110 руб.153 руб. в СплитКлавиатура Defender Element HB-195 RU черный
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитКлавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитКлавиатура Oklick115M черный (1678098)
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитКлавиатура + мышь Gembird KBS-9050L
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Hot Swap
Нет
Клавиша функции (Fn)
Нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Эта модель представляет собой эргономичное и надежное решение для повседневного использования. Классическая раскладка с 104-ю клавишами предусматривает комфортную работу как русскоязычных, так и англоязычных пользователей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Клавиатура проводная Philips SPK6264B/60 чёрный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура проводная Philips SPK6264B/60 чёрный