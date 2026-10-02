Комплект клавиатура+мышь Defender Dakota C-270 45270
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%560 руб. 1 030 руб.
В наличии
Код товара: 293678
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
560 руб. -46%
1 030 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Размеры в упаковке, см
35х10х2
Вес, г.
400
Описание товара Комплект клавиатура+мышь Defender Dakota C-270 45270
Клавиатура+мышь Defender Dakota C-270 – вариант для применения дома и в офисе. Клавиатура из набора Defender Dakota C-270 оснащается 107 клавишами. Три дополнительные кнопки отвечают за управление питанием. Мышка оснащается оптическим светодиодным сенсором. Форма мышки симметричная, она адаптирована для использования как правой, так и левой рукой.
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Клавиатура+мышь Defender Dakota C-270 – вариант для применения дома и в офисе. Клавиатура из набора Defender Dakota C-270 оснащается 107 клавишами. Три дополнительные кнопки отвечают за управление питанием. Мышка оснащается оптическим светодиодным сенсором. Форма мышки симметричная, она адаптирована для использования как правой, так и левой рукой.
Комплект клавиатура+мышь Defender Dakota C-270 45270 - стоимость товара 560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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