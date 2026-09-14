Клавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M)
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M)
Клавиатура Gembird — это надежное устройство ввода, сочетающее в себе стильный дизайн и функциональность, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Эта полноразмерная клавиатура выполнена в элегантном белом цвете и оснащена 113 клавишами с раскладкой JIS, что делает ее удобной для пользователей, предпочитающих японский стандарт. Клавиатура Gembird является мембранной, что обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, делая набор текста комфортным и легким. Проводное подключение через USB Type-A гарантирует стабильное соединение и быстрый отклик клавиш, что особенно важно для продуктивной работы и развлечений. Одной из отличительных особенностей этой модели являются мультимедийные клавиши, которые позволяют быстро управлять воспроизведением медиафайлов и регулировать громкость, что делает использование компьютера еще более удобным и приятным. Устройство оснащено кабелем длиной 1,5 метра, обеспечивая достаточную гибкость при подключении и установке на рабочем столе. Бренд Gembird известен своим качеством и надежностью, поэтому эта клавиатура станет отличным выбором для ежедневного использования как дома, так и в офисе.
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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