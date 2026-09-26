Клавиатура Oklick 95KW черный USB беспроводная (1788287)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick 95KW черный USB беспроводная (1788287)
Клавиатура Oklick — это современное устройство, предназначенное для комфортного и эффективного взаимодействия с компьютером. Обладая стильным черным дизайном и стандартной полноразмерной раскладкой JIS, эта клавиатура подойдет как для работы, так и для развлечений. Клавиатура оснащена 104 клавишами, обеспечивая полный набор инструментов для вашего творчества и продуктивности. Мембранный тип клавиш гарантирует тихое и мягкое нажатие, что особенно важно для длительной работы без утомления. Благодаря беспроводному подключению посредством радиоканала, вы сможете разместить клавиатуру в удобном для вас месте, не ограничиваясь длиной провода. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения в помещении. С весом всего 380 грамм, клавиатура легкая и мобильная, ее можно без труда перемещать и использовать в разных условиях. Это идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание функциональности и минимализма в одном устройстве. Oklick — бренд, известный надежностью и качеством своих продуктов, и эта клавиатура не является исключением. Она станет отличным дополнением к вашему рабочему месту или домашнему компьютеру, подчеркивая ваш вкус и стиль.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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