Клавиатура Oklick115M черный (1678098)
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick115M черный (1678098)
Клавиатура Oklick – это надежное и стильное устройство для вашего ПК, сочетающее в себе функциональность и современные технологии. Она выполнена в классическом черном цвете, который подойдет к любому интерьеру рабочего места. Особенности клавиатуры Oklick: - **Подсветка клавиш**: С данной клавиатурой вы сможете работать в условиях недостаточного освещения благодаря встроенной подсветке клавиш, что делает процесс более комфортным и стильным. - **Проводное подключение**: Надежное соединение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильную передачу данных и быструю реакцию на каждое нажатие. - **Полноразмерная раскладка**: 104 клавиши обеспечивают полный набор функций, необходимых для работы и развлечений, включая цифровой блок, что делает клавиатуру идеальной для выполнения любых задач на ПК. - **Мембранный механизм**: За мягкость и тишину нажатия отвечает мембранная технология, что делает эту клавиатуру подходящей для длительного использования в офисах и домашних условиях. - **Эргономичный дизайн**: Несмотря на наличие всех необходимых функциональных зон, клавиатура Oklick остается легкой – всего 460 г, что облегчает использование и транспортировку. Длина кабеля составляет 1.6 метра, обеспечивая свободу расположения на рабочем столе. Клавиатура Oklick – это разумный выбор для тех, кто ценит надежность, удобство и стиль. Она идеально подойдет как для повседневной работы, так и для игр, обеспечивая высокую производительность и комфорт.
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Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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