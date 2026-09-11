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Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893)

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Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893) - фото 1
Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893) - фото 2
Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893) - фото 3
Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893) - фото 4
Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893) - фото 5
Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893) - фото 6
Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893) - фото 7
Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893) - фото 8
Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893) - фото 9
Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Количество клавиш
18
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893) - фото 1
  • Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893) - фото 2
  • Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893) - фото 3
  • Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893) - фото 4
  • Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893) - фото 5
  • Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893) - фото 6
  • Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893) - фото 7
  • Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893) - фото 8
  • Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893) - фото 9
  • Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571758
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
белый
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
18
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
170

Описание товара Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893)

Клавиатура A4TECH представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с настольными компьютерами. Эта мембранная клавиатура оснащена 18 клавишами, что делает её компактной и удобной для установки даже на небольшом рабочем пространстве. Благодаря проводному подключению через интерфейс USB Type-A, клавиатура обеспечивает стабильное соединение с ПК и быстрый отклик на нажатия. Устройство выполнено в элегантном белом цвете, который отлично впишется в современный интерьер офиса или дома. A4TECH использует материалы высокого качества, гарантируя долговечность и надежность продукта. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что обеспечивает достаточную свободу передвижения на рабочем столе. Эта клавиатура станет отличным выбором для тех, кто ценит компактность и стиль, не жертвуя функциональностью и качеством работы.

Отзывы о товаре Клавиатура A4tech Fstyler FK13P White (1379893)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
белый
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
18
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Развернуть
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с настольными компьютерами. Эта мембранная клавиатура оснащена 18 клавишами, что делает её компактной и удобной для установки даже на небольшом рабочем пространстве. Благодаря проводному подключению через интерфейс USB Type-A, клавиатура обеспечивает стабильное соединение с ПК и быстрый отклик на нажатия. Устройство выполнено в элегантном белом цвете, который отлично впишется в современный интерьер офиса или дома. A4TECH использует материалы высокого качества, гарантируя долговечность и надежность продукта. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что обеспечивает достаточную свободу передвижения на рабочем столе. Эта клавиатура станет отличным выбором для тех, кто ценит компактность и стиль, не жертвуя функциональностью и качеством работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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