Клавиатура Gembird KB-8351U-BL black (KB-8351U-BL)
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%510 руб. 780 руб.
В наличии
Код товара: 486094
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
510 руб. -35%
780 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
550
Описание товара Клавиатура Gembird KB-8351U-BL black (KB-8351U-BL)
Gembird KB-8351U-BL — это клавиатура, которая отличается простотой и удобством. Кнопки клавиатуры расположены компактно, а также легко нажимаются, благодаря чему Вы сможете продолжительное время работать за компьютером, например, набирать тексты или работать с таблицами, при этом пальцы не будут уставать. Конструкция клавиатуры — классическая, также имеется цифровой блок. Данная клавиатура отлично подойдет для Вашего компьютера, а также хорошо впишется в интерьер домашней комнаты или офиса.
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Gembird KB-8351U-BL — это клавиатура, которая отличается простотой и удобством. Кнопки клавиатуры расположены компактно, а также легко нажимаются, благодаря чему Вы сможете продолжительное время работать за компьютером, например, набирать тексты или работать с таблицами, при этом пальцы не будут уставать. Конструкция клавиатуры — классическая, также имеется цифровой блок. Данная клавиатура отлично подойдет для Вашего компьютера, а также хорошо впишется в интерьер домашней комнаты или офиса.
Купить Клавиатура Gembird KB-8351U-BL black (KB-8351U-BL) - по цене 510 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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