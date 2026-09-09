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Клавиатура Oklick 120M черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Oklick 120M черный

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Клавиатура Oklick 120M черный - фото 6
Клавиатура Oklick 120M черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 120M черный - фото 1
  • Клавиатура Oklick 120M черный - фото 2
  • Клавиатура Oklick 120M черный - фото 3
  • Клавиатура Oklick 120M черный - фото 4
  • Клавиатура Oklick 120M черный - фото 5
  • Клавиатура Oklick 120M черный - фото 6
  • Клавиатура Oklick 120M черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255772
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.3
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
460

Описание товара Клавиатура Oklick 120M черный

Клавиатура Oklick — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональным компьютером. Этот аксессуар отличается японской раскладкой JIS, что делает его удобным в использовании для тех, кто предпочитает данную раскладку. Оснащенная 104 клавишами, клавиатура обеспечивает полный доступ к функционалу, необходимому для комфортной работы и развлечений. Тип клавиатуры — мембранная, что гарантирует тихое и мягкое нажатие клавиш, снижая усталость при длительной работе. Клавиша функции (Fn) расширяет возможности устройства, позволяя эффективно использовать дополнительные команды и сочетания клавиш. Клавиатура выполнена в классическом черном цвете, который прекрасно вписывается в любой интерьер, подчеркивая элегантность и строгость рабочего пространства. Подключение осуществляется через USB Type-A интерфейс, обеспечивая стабильную и быструю связь с ПК. Длина кабеля составляет 1,3 метра, что достаточно для комфортного размещения клавиатуры на рабочем столе. Благодаря своему полноразмерному формату, эта клавиатура отлично подойдет как для работы в офисе, так и для домашнего использования. С клавиатурой Oklick вы получите комфорт и надежность при работе за компьютером.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 120M черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.3
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональным компьютером. Этот аксессуар отличается японской раскладкой JIS, что делает его удобным в использовании для тех, кто предпочитает данную раскладку. Оснащенная 104 клавишами, клавиатура обеспечивает полный доступ к функционалу, необходимому для комфортной работы и развлечений. Тип клавиатуры — мембранная, что гарантирует тихое и мягкое нажатие клавиш, снижая усталость при длительной работе. Клавиша функции (Fn) расширяет возможности устройства, позволяя эффективно использовать дополнительные команды и сочетания клавиш. Клавиатура выполнена в классическом черном цвете, который прекрасно вписывается в любой интерьер, подчеркивая элегантность и строгость рабочего пространства. Подключение осуществляется через USB Type-A интерфейс, обеспечивая стабильную и быструю связь с ПК. Длина кабеля составляет 1,3 метра, что достаточно для комфортного размещения клавиатуры на рабочем столе. Благодаря своему полноразмерному формату, эта клавиатура отлично подойдет как для работы в офисе, так и для домашнего использования. С клавиатурой Oklick вы получите комфорт и надежность при работе за компьютером.
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Отзывы


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