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Набор клавиатура + мышь Defender TRIUMPH C-991 (45991) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура + мышь Defender TRIUMPH C-991 (45991)

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Набор клавиатура + мышь Defender TRIUMPH C-991 (45991) - фото 1
Набор клавиатура + мышь Defender TRIUMPH C-991 (45991) - фото 2
Набор клавиатура + мышь Defender TRIUMPH C-991 (45991) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
  • Набор клавиатура + мышь Defender TRIUMPH C-991 (45991) - фото 1
  • Набор клавиатура + мышь Defender TRIUMPH C-991 (45991) - фото 2
  • Набор клавиатура + мышь Defender TRIUMPH C-991 (45991) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
510 руб.  970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650652
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор
Размеры в упаковке, см
53х16х5
Вес, г.
580

Описание товара Набор клавиатура + мышь Defender TRIUMPH C-991 (45991)

Удобный проводной офисный набор. Бесшумные клавиши клавиатуры и кнопки мыши - главное достоинство этого набора. У клавиатуры классическая раскладка с увеличенными клавишами Ctrl, Shift, Enter и BackSpace. Мышка имеет радужную подсветку, 3 режима разрешения и симметричный корпус, удобный для работы любой рукой.

Отзывы о товаре Набор клавиатура + мышь Defender TRIUMPH C-991 (45991)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор
Описание
Удобный проводной офисный набор. Бесшумные клавиши клавиатуры и кнопки мыши - главное достоинство этого набора. У клавиатуры классическая раскладка с увеличенными клавишами Ctrl, Shift, Enter и BackSpace. Мышка имеет радужную подсветку, 3 режима разрешения и симметричный корпус, удобный для работы любой рукой.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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