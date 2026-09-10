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Клавиатура Oklick 180V2 черный USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Oklick 180V2 черный USB

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Клавиатура Oklick 180V2 черный USB - фото 5
Клавиатура Oklick 180V2 черный USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 180V2 черный USB - фото 1
  • Клавиатура Oklick 180V2 черный USB - фото 2
  • Клавиатура Oklick 180V2 черный USB - фото 3
  • Клавиатура Oklick 180V2 черный USB - фото 4
  • Клавиатура Oklick 180V2 черный USB - фото 5
  • Клавиатура Oklick 180V2 черный USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325281
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х3
Вес, г.
507

Описание товара Клавиатура Oklick 180V2 черный USB

Клавиатура Oklick — это надежное и функциональное устройство, созданное для комфортной работы за компьютером. Этот полноразмерный мембранный аксессуар с 104 клавишами обеспечивает плавный и тихий ввод данных, что делает его идеальным для использования в офисе и дома. Интерфейс подключения клавиатуры USB Type-A гарантирует быструю и стабильную связь с ПК, а проводное подключение позволяет забыть о необходимости замены батареек и обеспечивает мгновенную реакцию на ваши команды. Длина кабеля 1.8 метра дарит свободу размещения устройства на рабочем столе, не ограничивая вас в движениях. Среди других преимуществ устройства стоит отметить легкий вес — всего 355 граммов, что облегчает транспортировку и использование. Черный цвет придаёт клавиатуре универсальный стиль, который органично впишется в любое рабочее пространство. Раскладка клавиатуры JIS обеспечивает доступ ко всем необходимым символам и функциям для комфортной работы с текстом. Клавиатура Oklick — это надежный помощник для вашего персонального компьютера, сочетающий в себе функциональность, стиль и доступность.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 180V2 черный USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick — это надежное и функциональное устройство, созданное для комфортной работы за компьютером. Этот полноразмерный мембранный аксессуар с 104 клавишами обеспечивает плавный и тихий ввод данных, что делает его идеальным для использования в офисе и дома. Интерфейс подключения клавиатуры USB Type-A гарантирует быструю и стабильную связь с ПК, а проводное подключение позволяет забыть о необходимости замены батареек и обеспечивает мгновенную реакцию на ваши команды. Длина кабеля 1.8 метра дарит свободу размещения устройства на рабочем столе, не ограничивая вас в движениях. Среди других преимуществ устройства стоит отметить легкий вес — всего 355 граммов, что облегчает транспортировку и использование. Черный цвет придаёт клавиатуре универсальный стиль, который органично впишется в любое рабочее пространство. Раскладка клавиатуры JIS обеспечивает доступ ко всем необходимым символам и функциям для комфортной работы с текстом. Клавиатура Oklick — это надежный помощник для вашего персонального компьютера, сочетающий в себе функциональность, стиль и доступность.
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Отзывы


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