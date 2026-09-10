Клавиатура Oklick 180V2 черный USB
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick 180V2 черный USB
Клавиатура Oklick — это надежное и функциональное устройство, созданное для комфортной работы за компьютером. Этот полноразмерный мембранный аксессуар с 104 клавишами обеспечивает плавный и тихий ввод данных, что делает его идеальным для использования в офисе и дома. Интерфейс подключения клавиатуры USB Type-A гарантирует быструю и стабильную связь с ПК, а проводное подключение позволяет забыть о необходимости замены батареек и обеспечивает мгновенную реакцию на ваши команды. Длина кабеля 1.8 метра дарит свободу размещения устройства на рабочем столе, не ограничивая вас в движениях. Среди других преимуществ устройства стоит отметить легкий вес — всего 355 граммов, что облегчает транспортировку и использование. Черный цвет придаёт клавиатуре универсальный стиль, который органично впишется в любое рабочее пространство. Раскладка клавиатуры JIS обеспечивает доступ ко всем необходимым символам и функциям для комфортной работы с текстом. Клавиатура Oklick — это надежный помощник для вашего персонального компьютера, сочетающий в себе функциональность, стиль и доступность.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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