Клавиатура Defender DARK LORD черная 45580
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%600 руб. 1 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652658
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
600
Описание товара Клавиатура Defender DARK LORD черная 45580
Клавиатура Defender Dark Lord GK-580 это небольшая по размерам, удобная в ежедневном использовании проводная клавиатура, которая поможет вам более уверенно взаимодействовать с ПК и управлять его работой. Для подключения клавиатуры к компьютеру используется интерфейс USB. Клавиши клавиатуры компьютера имеют достаточно крупные размеры, что позволяет легко считывать с них информацию и более уверенно вводить данные в персональный компьютер. На клавиши нанесены символы русского и английского алфавита.
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Клавиатура Defender Dark Lord GK-580 это небольшая по размерам, удобная в ежедневном использовании проводная клавиатура, которая поможет вам более уверенно взаимодействовать с ПК и управлять его работой. Для подключения клавиатуры к компьютеру используется интерфейс USB. Клавиши клавиатуры компьютера имеют достаточно крупные размеры, что позволяет легко считывать с них информацию и более уверенно вводить данные в персональный компьютер. На клавиши нанесены символы русского и английского алфавита.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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