Клавиатура + мышь Philips SPT6247B/60 чёрный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723494
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х18х5
Вес, г.
700
Описание товара Клавиатура + мышь Philips SPT6247B/60 чёрный
Philips Проводной Комплект SPT6324, USB 2.0 104 клав/3 кнопки, 1600dpi, русская заводская раскладка, чёрный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитКлавиатура + мышь Гарнизон GKS-122
-
В наличииЦена 590 руб. 1 270 руб.148 руб. в СплитКлавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546)
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитКлавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M)
-
В наличииЦена 610 руб. 1 110 руб.153 руб. в СплитКлавиатура Defender Element HB-195 RU черный
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитКлавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитКлавиатура Oklick115M черный (1678098)
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитКлавиатура + мышь Gembird KBS-9050L
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитКлавиатура Oklick105M черный USB (1678092)
-
В наличииЦена 690 руб. 960 руб.173 руб. в СплитКлавиатура Defender UltraMate SM-535 RU Black USB
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКлавиатура Dialog KGK-11U Black
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКлавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 WH/BL (45078)
Бренд
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Philips Проводной Комплект SPT6324, USB 2.0 104 клав/3 кнопки, 1600dpi, русская заводская раскладка, чёрный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Клавиатура + мышь Philips SPT6247B/60 чёрный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Philips SPT6247B/60 чёрный