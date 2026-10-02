Клавиатура Dialog KGK-11U Black
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Dialog KGK-11U Black
Клавиатура Dialog — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с персональным компьютером. Выполненная в классическом черном цвете, она гармонично впишется в любой интерьер рабочего места. Модель оснащена 114 клавишами и использует мембранную технологию, что обеспечивает тихий и мягкий отклик при нажатии, делая её подходящей как для офисной работы, так и для длительных сессий набора текста. Полноразмерный формат клавиатуры включает в себя все необходимые клавиши, включая цифровой блок, что обеспечивает максимальное удобство и функциональность. Клавиатура подключается к ПК через интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильное и надежное проводное соединение. Это значит, что вы можете забыть о необходимости замены батареек — устройство будет работать без перебоев, пока оно подключено. С весом 850 граммов клавиатура достаточно устойчива и не будет скользить по поверхности стола даже при интенсивном использовании. Со своими характеристиками клавиатура Dialog идеально подходит для пользователей, ценящих сочетание простоты, надежности и комфорта в использовании.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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