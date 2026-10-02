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Клавиатура Dialog KGK-11U Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Dialog KGK-11U Black

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Клавиатура Dialog KGK-11U Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
114
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Dialog KGK-11U Black - фото 1
  • Клавиатура Dialog KGK-11U Black - фото 2
  • Клавиатура Dialog KGK-11U Black - фото 3
  • Клавиатура Dialog KGK-11U Black - фото 4
  • Клавиатура Dialog KGK-11U Black - фото 5
  • Клавиатура Dialog KGK-11U Black - фото 6
  • Клавиатура Dialog KGK-11U Black - фото 7
  • Клавиатура Dialog KGK-11U Black - фото 8
  • Клавиатура Dialog KGK-11U Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424152
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клавиатура Dialog KGK-11U Black
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dialog
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
114
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х3
Вес, кг.
1.08

Описание товара Клавиатура Dialog KGK-11U Black

Клавиатура Dialog — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с персональным компьютером. Выполненная в классическом черном цвете, она гармонично впишется в любой интерьер рабочего места. Модель оснащена 114 клавишами и использует мембранную технологию, что обеспечивает тихий и мягкий отклик при нажатии, делая её подходящей как для офисной работы, так и для длительных сессий набора текста. Полноразмерный формат клавиатуры включает в себя все необходимые клавиши, включая цифровой блок, что обеспечивает максимальное удобство и функциональность. Клавиатура подключается к ПК через интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильное и надежное проводное соединение. Это значит, что вы можете забыть о необходимости замены батареек — устройство будет работать без перебоев, пока оно подключено. С весом 850 граммов клавиатура достаточно устойчива и не будет скользить по поверхности стола даже при интенсивном использовании. Со своими характеристиками клавиатура Dialog идеально подходит для пользователей, ценящих сочетание простоты, надежности и комфорта в использовании.

Отзывы о товаре Клавиатура Dialog KGK-11U Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Dialog
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
114
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Dialog — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с персональным компьютером. Выполненная в классическом черном цвете, она гармонично впишется в любой интерьер рабочего места. Модель оснащена 114 клавишами и использует мембранную технологию, что обеспечивает тихий и мягкий отклик при нажатии, делая её подходящей как для офисной работы, так и для длительных сессий набора текста. Полноразмерный формат клавиатуры включает в себя все необходимые клавиши, включая цифровой блок, что обеспечивает максимальное удобство и функциональность. Клавиатура подключается к ПК через интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильное и надежное проводное соединение. Это значит, что вы можете забыть о необходимости замены батареек — устройство будет работать без перебоев, пока оно подключено. С весом 850 граммов клавиатура достаточно устойчива и не будет скользить по поверхности стола даже при интенсивном использовании. Со своими характеристиками клавиатура Dialog идеально подходит для пользователей, ценящих сочетание простоты, надежности и комфорта в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Dialog KGK-11U Black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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