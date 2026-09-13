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Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный

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Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 1
Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 2
Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 3
Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 4
Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 5
Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 6
Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 7
Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 8
Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 9
Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 10
Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 11
Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 12
Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 13
Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 14
Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 15
Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 16
Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 1
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 2
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 3
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 4
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 5
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 6
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 7
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 8
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 9
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 10
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 11
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 12
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 13
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 14
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 15
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 16
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723495
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура + мышь
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2400
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х18х5
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный

Создан для вашей продуктивной жизни. Данная комбинация клавиатуры и мыши отличается хорошо продуманной эргономичной клавиатурой, удобством использования в течение всего дня и надежной долговечностью. Оптическая мышь обеспечивает эргономичное и точное управление.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Philips SPT6264B/60 чёрный




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура + мышь
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2400
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Создан для вашей продуктивной жизни. Данная комбинация клавиатуры и мыши отличается хорошо продуманной эргономичной клавиатурой, удобством использования в течение всего дня и надежной долговечностью. Оптическая мышь обеспечивает эргономичное и точное управление.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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