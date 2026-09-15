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Клавиатура Acer OKW301 Black ZL.KBDCC.01A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Acer OKW301 Black ZL.KBDCC.01A

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Клавиатура Acer OKW301 Black ZL.KBDCC.01A - фото 1
Клавиатура Acer OKW301 Black ZL.KBDCC.01A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
  • Клавиатура Acer OKW301 Black ZL.KBDCC.01A - фото 1
  • Клавиатура Acer OKW301 Black ZL.KBDCC.01A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654129
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
650

Описание товара Клавиатура Acer OKW301 Black ZL.KBDCC.01A

Клавиатура Acer OKW301 создана для удобной работы с офисными редакторами и интернет-сайтами. Она выполнена в корпусе из прочного пластика и обладает полноразмерной раскладкой с цифровым блоком. Клавиатура оборудована 104 низкопрофильными клавишами на основе мембранного механизма, что обеспечивает высокую точность распознавания, плавный ход и низкий уровень шума. Нанесенные символы отличаются стойкостью к стиранию. Acer OKW301 подключается по проводному интерфейсу USB и отличается широкой совместимостью с ПК.

Отзывы о товаре Клавиатура Acer OKW301 Black ZL.KBDCC.01A




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Описание
Клавиатура Acer OKW301 создана для удобной работы с офисными редакторами и интернет-сайтами. Она выполнена в корпусе из прочного пластика и обладает полноразмерной раскладкой с цифровым блоком. Клавиатура оборудована 104 низкопрофильными клавишами на основе мембранного механизма, что обеспечивает высокую точность распознавания, плавный ход и низкий уровень шума. Нанесенные символы отличаются стойкостью к стиранию. Acer OKW301 подключается по проводному интерфейсу USB и отличается широкой совместимостью с ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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